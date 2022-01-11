海空戰力特別預算下一戰場 陳以信：嚴審中科院採購法

立法院院會今天三讀通過「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，國民黨籍外交及國防委員會召委陳以信今天表示，立法院今天雖授權特別預算的使用，但後續針對其中高達3/4的國內釋商採購，需要更嚴格的監督。預計立法院下會期一開始就會處理國防部針對中科院辦理轉包作業時訂定的採購辦法。

上限2400億元的特別預算案，今在院會小刪3億1000萬元過關。陳以信說，在預算使用上，國民黨團考慮到過往有不良的案例，特別明確要求未來採購項目中的高效能艦艇標餘款不得流用。而為加強國會的監督，國民黨團也要求國防部未來要針對執行的過程，必須要像審查公務預算一樣 每年度要到立法院相關委員會進行報告。

陳以信表示，立法院今天雖然授權特別預算的使用，後續針對中科院的具體實行 尤其其中高達3/4的國內釋商採購，需要更嚴格的監督。

他表示，回顧在審查特別條例的時候，在國民黨團的強力要求下，執政黨團提出修正動議，在特別條例第5條中加入第2項以及第3項：要求國防部針對中科院辦理轉包作業時要訂定採購辦法。這是絕對必要的防弊措施。去年12月29日國防部已經將採購辦法送到立法院，預計下會期一開始就會處理。

陳以信表示，屆時國民黨團將會要求按照立法院職權行使法第60條第2項的規定，將採購辦法交付外交及國防委員會審查，以求在提升國防戰力的同時，不浪費一絲一毫民脂民膏，對得起國人同胞。

國防部日前公告「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」，規定一百萬元以上招標案，得採不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或一家廠商議的「限制性招標」，其中訂出中科院人員利益迴避條款，設立門檻要求中科院員工親屬或離職者不得接洽採購事務。

辦法第7條則明訂廠商資格及原產地限制條件均不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在台陸資廠商參與；分包廠商亦同；而廠商所提供的財物或勞務原產地，不得為大陸地區。但條文內仍留有「因特殊情形經國防部同意者，不在此限」的但書。