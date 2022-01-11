履勘雄昇飛彈 陳以信：以「國防緊急設施」編特別預算

立法院院會今天三讀通過「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，國民黨籍外交及國防委員會召委陳以信今天表示，全案審查過程中，國民黨團已實際履勘包括「雄昇飛彈」等採購品項，並強力要求必須以預算法第83條規定，以「國防緊急設施」作為前提，編列特別預算。

上限2400億元的特別預算案，今在院會小刪3億1000萬元過關。陳以信表示，海空戰力提升計畫採購特別預算案，是我國首度以特別預算的方式採購國產武器，總金額高達2369億元 其中有1830億元要進行國內釋商。

他表示，國防戰力提升是朝野共同的目標 國民黨團支持，但特別預算要全數舉債，每一分錢都是國家的債務、都是未來子孫要還，所以從審查條例到審查預算，國民黨團的監督，絲毫沒有放鬆。

他披露，為了確實了解各項武器裝備的內容，立法院外交及國防委員會陸續安排四次國防考察，分別前往塔江艦、沱江原型艦、雄昇飛彈、劍翔無人機以及岸置魚叉飛彈的海鋒大隊考察。

陳以信表示，全案審查過程中，國民黨團強力要求必須要以預算法第83條的規定，以「國防緊急設施」做為前提，編列特別預算。而預算案歷經初審以及朝野協商，國民黨團提出要比照新式戰機特別預算，針對採購作業費，按照討論減列1000萬元，各項裝備款，也尊重外交委員會委員們專業提案減列3億元，以求節省民脂民膏。