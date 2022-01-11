近2400億元海空戰力採購 民進黨團：給中共嚴正警告

立法院臨時會今三讀通過「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，全案總額為2369億5999萬7000元，民進黨立法院黨團書記長蔡適應指出，這次預算並未經過表決，朝野都同意協商結論，國人不分朝野、黨派快速通過預算，代表對海空戰力急切需求，也是因應中共對台威脅，給對岸一個嚴正警告。

蔡適應指出，朝野針對預算刪除有共識，也強化對中科院採購的監督管理，另外堅定自主國防、自我防衛決心，國防部也會定期針對預算執行報告。

蔡適應指出，高效能艦艇部分，在野黨質疑是否編列太高，但國防部說明原物料上漲，整體預算編列才提高，且高效能艦艇招標的結餘款，會全數繳回國庫，不必擔心預算浮濫問題，朝野也同意國防部說法。

外交國防委員會民進黨立委王定宇說，除了相關的船艦、車輛建構外，針對防禦台灣主動源頭打擊能力，大幅提升，提升對台灣安全穩定幫助 ，對國家生存有重要影響，中共若渡海來台侵略，將不能承受，且必然失敗。

王定宇指出，經過這次協調，在國家利益下沒有藍綠差別，應該是同一陣線，希望這樣模式，讓台灣走得更穩、更一致，也期待在野黨從這案例開始，揚棄過去對內焦土，否則對國家不是好事。

財政委員會召委鍾佳濱指出，財政委員會和外交國防聯席審查此預算案，四黨團共識度相當高，對於自主國防、強化國防，全力支持，但如何公開透明大家都有主張，比如他提出比照公共工程委員會的電子採購網，應該適度公開中科院、廠商等採購流程等。

鍾佳濱指出，國防部也從善如流，承諾比照電子採購網，適度公開一定金額以上的採購，過去國防預算因高度機敏不公開，現在打開黑盒子， 而中科院作為行政法人對外採購也要接受外界監督，國防部五年內會定期跟立法院報告，這次各項主決議充分討論，國防部一一採納。

鍾佳濱說，總金額只刪減3億1千萬，在野黨也能體諒，國防採購得之不易，而預算都會用在刀口上。