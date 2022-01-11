一年前的今天開啟部桃院內感染事件 王必勝臉書這樣說

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聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書
王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書

今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，並已於凌晨第一班入境飛機開始實施。桃園機場前進指揮所指揮官王必勝今凌晨臉書PO文，相關檢驗流程規畫設計全部完成，希望運作順利。值得一提的是，一年前的這個時候，接到衛福部桃園醫院院長徐永年電話，得知一位住院醫師確診，開啟部桃事件處理。

王必勝說，今起旅客搭乘長航班下後，即到檢疫區（原候機室）採檢，然後檢體送到旁邊的「前進實驗所」立刻檢驗標準PCR，陰性則放行依原檢疫程序入關，陽性確診則立刻由空橋下地面層搭救護車送醫治療。

「這樣做法是將已發病確診者提前確認出來，從機坪直接送醫，可大大降低通關人員、檢疫人員、機場工作人員、防疫車隊、防疫旅旅等所面臨的風險。」王必勝說，整個流程規畫在1小時內完成，不同班機都會分開處理。

前進指揮所接下任務，從流程規畫設計、各種單位協力統合、「前進檢驗所」規畫設置、醫事人力調度安排，在不到兩天內全部完成。希望能運作順利。

王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書
王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書
王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書
王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書
王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書
王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書
王必勝表示，今天起返國的長程航班將實施「落地即刻檢驗，確診空側後送」措施，希望運作順利。圖／翻攝王必勝臉書
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