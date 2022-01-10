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軍友社慰勞蘇澳海軍基地 感謝官兵付出

聯合報 / 記者程嘉文
李棟樑頒贈慰勞品給海軍蘇澳基地官兵。記者程嘉文/攝影
李棟樑頒贈慰勞品給海軍蘇澳基地官兵。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社今天前往海軍蘇澳中正基地慰問，理事長李棟樑表示，近來兩岸關係緊張，官兵戍守海疆、守護家園的辛勤付出，格外值得全體國人的感謝與尊敬。軍友社因此代表社會各界向官兵拜早年，提前祝賀春節愉快，也希望大家在新冠肺炎疫情再度升溫的當下，務必要小心防範、注意健康。

李棟樑與軍友社秘書長蔡鴻圖一行，上午在海軍司令劉志斌、國防部政戰局長簡士偉等人陪同下，前往中正基地，並登上基隆號驅逐艦（DDG1801）慰勉官兵，並代表社會各界感謝海軍健兒們堅守崗位、捍衛國家安全的辛勞。李棟樑表示，近日聽國防部長邱國正提到，一般社會大眾對空軍攔截共機擾台較有印象，殊不知中共軍艦也經常在台灣周邊海域出沒，而且因為軍艦可以在同一位置長期停留，因此海軍的跟監，辛苦度甚至猶有過之。面對共軍的侵擾，每位官兵弟兄姐妹們的責任也越來越重，感謝大家日以繼夜的無私奉獻，為守護國家安全辛勤付出。

軍友社準備慰問金，致贈中正基地內的168艦隊、飛彈快艇中隊、警衛、防空等多個單位。劉志斌也代表部長邱國正致贈各單位春節禮品，犒慰工作辛勞。李理事長也逐一向官兵加油打氣，發放春節小紅包。

軍友社敬軍團與基隆艦官兵合影。圖/軍聞社
軍友社敬軍團與基隆艦官兵合影。圖/軍聞社

海軍 春節 軍艦

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