軍友社慰勞蘇澳海軍基地 感謝官兵付出

中華民國軍人之友社今天前往海軍蘇澳中正基地慰問，理事長李棟樑表示，近來兩岸關係緊張，官兵戍守海疆、守護家園的辛勤付出，格外值得全體國人的感謝與尊敬。軍友社因此代表社會各界向官兵拜早年，提前祝賀春節愉快，也希望大家在新冠肺炎疫情再度升溫的當下，務必要小心防範、注意健康。

李棟樑與軍友社秘書長蔡鴻圖一行，上午在海軍司令劉志斌、國防部政戰局長簡士偉等人陪同下，前往中正基地，並登上基隆號驅逐艦（DDG1801）慰勉官兵，並代表社會各界感謝海軍健兒們堅守崗位、捍衛國家安全的辛勞。李棟樑表示，近日聽國防部長邱國正提到，一般社會大眾對空軍攔截共機擾台較有印象，殊不知中共軍艦也經常在台灣周邊海域出沒，而且因為軍艦可以在同一位置長期停留，因此海軍的跟監，辛苦度甚至猶有過之。面對共軍的侵擾，每位官兵弟兄姐妹們的責任也越來越重，感謝大家日以繼夜的無私奉獻，為守護國家安全辛勤付出。