朝野協商「海空戰力提升計畫特別預算」 關注劍翔設計

立法院朝野黨團今天在立法院長游錫堃主持下進行「海空戰力提升計畫特別預算」朝野協商，藍委提案表示，採購項下的天弓三型防空飛彈，成軍後運作費用，竟高於獲得費用；而劍翔無人機設計老舊，將尋標器與攻擊機分為兩架無人機，且在未尋獲攻擊目標下也無法返航，造成單位製造本提高，要求說明。

這項協商下午展開，在野黨普遍質疑中科院作為全案發包的角色。國民黨協商代表江啟臣表示，得標中科院36家廠商代表與中科院員工竟互為親屬，採購未符透明公開，必須有所監督。

國民黨立委陳以信提案表示，海空戰力提升計畫特別預算編列119億8472餘千元，用以採購中科院研製的劍翔自殺式攻擊無人機。該款無人機構型獨特，將尋標器與攻擊機分為兩架無人機，此種構型造成單位製造本提高。

他指出，經查這款無人機尋標器發射後，即使未成功尋獲攻擊目標，仍無法返航，相較他國具返航能力的無人機，如以色列哈比無人機二型，重複使用的效率較低。此型機構型是否過於老舊，仍有疑義，為避免投入資源卻未能符合作戰效益，因此提案凍結3%預算。

國民黨立委溫玉霞等藍委則提案表示，依據國防部提供資料「海空戰力提升計畫採購特別預算報告」中表示，「裝備全壽期成本概算統計表」中針對「陸基防空系統」的後續運作費用，編列達1040億3097.3萬元，是10項特別預算項目中，唯一「後續運作費用」高於全案獲得成本的項目。國防部對此應予說明。

立委要求，國防部在並「裝備全壽期成本概算統計表」曾列出「後續運作費用=運作成本+維護成本+系統修改成本+系統報廢處理成本」的計算，國防部應說明天弓三型防空飛彈的維運費用如此特別的原因。

溫玉霞同時提案指出，國防部提資料，岸置反艦飛彈系統」「第一階段」為持續案；第二階段為新增計畫。第一階段為原「雄二、雄三飛彈及機動車組」，編列期程自106年至112年，在110年度國防部分年計畫中指全案尚餘111及112兩個會計年度待執行，111年度計畫額度為33億8771萬9千元，112年度計畫額度則為25億5740萬5千元，二者合計為59億4512萬4千元。

但她指出，此持續案移轉至海空戰力提升計畫採購特別預算」的「岸置反艦飛彈系統」(第一階段)後，預算編列金額卻增加為356億2932萬6千元，比原案尚未支出的59億4512萬4千元，高出296億8420萬2千元，基本上已經是一個新的建購案了，且此案從公務預算移轉至特別預算，都是非機密預算，但是對於預算增列部分的編列目的、內容等並無任何說明，立法院無從判斷此項目的預算編列是否合理，要求說明。