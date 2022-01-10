台灣南部最繁忙空軍基地 新建飛航塔台重新決標

國防部今天發布「空軍屏北機場塔台及空軍屏南機場塔台新建工程(重購)」決標案，土木與機電工程合計以9311萬528元決標，預計112年2月9日完工。這已是此案第二次重新決標，前一標施工進度落後，遭空軍解約，使屏東成為目前唯一使用舊飛航塔台的軍機場。

空軍為全台各基地案實施飛航塔台重建，但預算支用率卻偏低，意即工程進度落後，曾引發朝野立委關切。

空軍司令部表示，空軍新建台南、新竹、台中、嘉義、岡山、屏東含屏南、屏北及台東等7個營區8座塔台，除屏南及屏北塔台外，其餘均已竣工驗結。

空軍表示，屏南及屏北塔台因承攬廠商工程進度嚴重落後，依約辦理解約，導致預算支用率偏低，重購案刻正辦理招標作業中，管制於今年度前完成發包。

國防許上午發布決標公告，此案重新由高雄市的允祥營造、喬鋒機電股份，分別以4841萬7475元、4469萬3053元得標，管制於112年2月須完工驗結。

屏東基地是空軍六聯隊駐在地，屬於混成聯隊，駐在機種包括E-2K預警機、C-130運輸機、EC-130電戰機、P-3C反潛機等，也是反潛神鷗基地所在地，海軍偵蒐大隊的銳鳶無人機系統也駐在此地，日夜戰備任務繁忙。