獨／備戰台海推更銜 國防部長親赴各作戰區執行兵推

共軍機艦擾台情勢升高？據證實，邱國正近期起開始分赴各作戰區，因應當前台海情勢實施兵推。邱國正同時下令，「重申」戰備部隊假日一概由正、副主官留值，不得由政戰幹部代理，尤其是操作愛國者與天弓防飛彈系統的空軍防空部。

國防部原下令各軍團本月1日將更銜為「作戰區」，但至今遲未正式實施，據了解還在蒐整三軍意見研擬修訂法制。

據指出，邱國正近期將分赴各作戰區，就台海當前情勢，主持兵棋推演，轄內三軍各地面部隊指揮官將與會，席間藉此確認各作戰區指揮調度哪些各軍種部隊，同時確認作戰區與空軍、海軍作戰指揮部與作戰區對機、艦的協調現況。

去（110）年10月9日，時任參謀總長黃曙光下令聯兵旅以上正、副主官不得同時離營，以因應川普政府一連串宣布對我軍售、官員訪台引發的共軍機艦對台持續挑釁情勢；同時檢討各作戰區空防，要求防空戰備單位必須推出營外戰術位置，尤其強化台北中樞防務衛戍區作戰、兵火力部署。這項命令一直到今年2月拜登就任美國總統後，才被解除。

國防部日前舉行「國軍111年春節加強戰備媒體參訪活動」，據透露，近期不但一線戰備的空軍、海軍部隊，都接獲國防部要求必須按照「經常戰備時期突發狀況處置規定」增修訂條文，假日不得由政戰兵科主管單獨留值，尤其是頻繁執行偵追進入我防空識別區共軍的空軍防空部，所屬愛國者三型與天弓三型防空飛彈部隊，都被要求落實假日須由正、副主官留守的命令。至於非輪值戰備的一般軍事單位，假日若單獨由政戰主任留值，則必須搭配作戰幕僚協助掌握處置突發狀況。

過去一般國軍部隊主官、副主官與政戰主任假日可各自擔任部隊留值，但增修訂後的「經常戰備時期突發狀況處置規定」顯然改變規定，國防部據此向三軍重申前令。