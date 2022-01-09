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獨／國軍城市迷彩野戰喊話車政院校慶露面 性能首曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
以城市型迷彩作為塗裝的國防部心戰大隊新型野戰喊話車。圖／讀者提供
以城市型迷彩作為塗裝的國防部心戰大隊新型野戰喊話車。圖／讀者提供

國防大學政戰學院日前（6日）舉行於北投復興崗校區舉辦「70週年院慶」活動，現場國防部心戰大隊首度對外展示「新型野戰喊話車」與隨車配備的旋翼型無人機。新型的喊話器不再是舊型喇叭筒式的揚聲裝置，而是科技感十足的方型陣列式揚聲器，車體也隨立法院外交及國防委員會決議要求，以城市型迷彩作為塗裝。

國防部政治作局執行野戰喊話車汰換作業，首波獲得1140萬元預算，由TOYOTA HILUX皮卡改裝兩輛新型心戰喊話車，不但有效音距從舊型的1500公尺提升到3000公尺，還配備偽冒各類音訊、使敵畏戰、懼戰的音效後製設備。

立法院日前曾作成決議，國防部迷彩服或其他主力裝備，均採數位迷彩或以綠色為基底塗裝，在台灣部分戰場確可達偽裝效果，但國防部近來提升城鎮戰重要性，如憲兵指揮部就負責首都衛戍區安全，卻鮮有城市迷彩塗裝，要求憲指部提出全單位各款裝備城市迷彩需求規劃。而政戰學院日前舉行70周年院慶，與會校友攝下國防部心戰大隊在校區展示新接裝的野戰喊話車，外觀塗裝已採用城市迷彩。

心戰大隊採購的新型野戰喊話車配備12顆驅動器組成陣列式的喇叭，最大音距可達3000公尺，搭配可全方位自動旋轉的平台，水平旋轉達360度，不受任何地形限制。車輛後方配備有環境評估系統，具有量風向、風速、溫度、濕度等功能，供喊話站開設和選定條件。

新型喊話車不僅有喊話功能，配合成音器還可製作大量裝甲機動部隊機動聲、機槍聲及砲聲等偽冒聲源，使敵軍產生混淆，促使對方產生畏戰、懼戰情緒。隨車並配備旋翼型無人機作為觀測、偵蒐、喊話之用。

至於心戰喊話車的運用時機，平時可用於國軍訓場射擊公告、鄉村里廣播、營區開放、全民國防教育活動；災防時則可用於重要訊息播音、緊急疏散宣導、尋人廣播等；戰時則配合主戰部隊支援偽冒音源等欺敵輔助作為，同時可實施戰術性心戰喊話，供我軍指揮官精神講話。

國防部心戰大隊新型野戰喊話車陣列式喇叭與車後的環境評估系統特寫。圖／讀者提供
國防部心戰大隊新型野戰喊話車陣列式喇叭與車後的環境評估系統特寫。圖／讀者提供

國防部 立法院 憲兵

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