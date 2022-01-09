獨／國軍城市迷彩野戰喊話車政院校慶露面 性能首曝光

國防大學政戰學院日前（6日）舉行於北投復興崗校區舉辦「70週年院慶」活動，現場國防部心戰大隊首度對外展示「新型野戰喊話車」與隨車配備的旋翼型無人機。新型的喊話器不再是舊型喇叭筒式的揚聲裝置，而是科技感十足的方型陣列式揚聲器，車體也隨立法院外交及國防委員會決議要求，以城市型迷彩作為塗裝。

國防部政治作局執行野戰喊話車汰換作業，首波獲得1140萬元預算，由TOYOTA HILUX皮卡改裝兩輛新型心戰喊話車，不但有效音距從舊型的1500公尺提升到3000公尺，還配備偽冒各類音訊、使敵畏戰、懼戰的音效後製設備。

立法院日前曾作成決議，國防部迷彩服或其他主力裝備，均採數位迷彩或以綠色為基底塗裝，在台灣部分戰場確可達偽裝效果，但國防部近來提升城鎮戰重要性，如憲兵指揮部就負責首都衛戍區安全，卻鮮有城市迷彩塗裝，要求憲指部提出全單位各款裝備城市迷彩需求規劃。而政戰學院日前舉行70周年院慶，與會校友攝下國防部心戰大隊在校區展示新接裝的野戰喊話車，外觀塗裝已採用城市迷彩。

心戰大隊採購的新型野戰喊話車配備12顆驅動器組成陣列式的喇叭，最大音距可達3000公尺，搭配可全方位自動旋轉的平台，水平旋轉達360度，不受任何地形限制。車輛後方配備有環境評估系統，具有量風向、風速、溫度、濕度等功能，供喊話站開設和選定條件。

新型喊話車不僅有喊話功能，配合成音器還可製作大量裝甲機動部隊機動聲、機槍聲及砲聲等偽冒聲源，使敵軍產生混淆，促使對方產生畏戰、懼戰情緒。隨車並配備旋翼型無人機作為觀測、偵蒐、喊話之用。

至於心戰喊話車的運用時機，平時可用於國軍訓場射擊公告、鄉村里廣播、營區開放、全民國防教育活動；災防時則可用於重要訊息播音、緊急疏散宣導、尋人廣播等；戰時則配合主戰部隊支援偽冒音源等欺敵輔助作為，同時可實施戰術性心戰喊話，供我軍指揮官精神講話。