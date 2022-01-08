不忘夥伴 陸戰隊退協慰問前年翻艇殉職官兵家屬

前年（109）7月3日，海軍陸戰隊99旅在左營海灘，在漢光演習演練搭乘膠舟突擊登陸，不幸發生翻艇意外，導致上士陳志榮、中士阿瑪勒·道卡杜、上兵蔡博宇三人溺斃。擔任海軍教準部教官的少校楊昌霖引咎自責，5日在辦公室輕生身亡。由於當年國軍接連發生重大傷亡事故，殉職者包括參謀總長沈一鳴，不僅輿論高度重視，蔡英文總統也親臨陳志榮、阿瑪勒、蔡博宇的喪禮致祭，軍方並將三人各追晉一階，成為士官長、上士、下士。

一年半之後，事件早已不再是新聞焦點，不過由陸戰隊退伍官兵的各聯誼組織，並未忘記殉職的同仁，尤其是受限於規定，不能獲得追晉等榮譽的楊昌霖。1月6、7日，包括陸戰隊前指揮官潘進隆、陸戰隊士官長退伍協會理事長賴金輝、雲林陸戰隊退協理事長李祖光等人，先後前往高雄左營、屏東三地門、雲林二崙、台南山上，到陳志榮、阿瑪勒、蔡博宇、楊昌霖家中關懐慰問。一行人除了表達陸戰隊「沒有忘記你們」的祝福，並致贈每家慰問金16,000元、蘋果禮盒、電毯、海軍桌曆等禮品。