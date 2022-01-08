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不忘夥伴 陸戰隊退協慰問前年翻艇殉職官兵家屬

聯合報 / 記者程嘉文
陸戰隊前指揮官潘進隆（右），致贈慰問金給殉職士官長（上士追晉）陳志榮的妻兒。陳志榮去世時，太太懷孕五個月，來不及看到兒子出生。圖/陸戰隊士官長退伍協會、雲林縣陸戰隊退伍協會提供
陸戰隊前指揮官潘進隆（右），致贈慰問金給殉職士官長（上士追晉）陳志榮的妻兒。陳志榮去世時，太太懷孕五個月，來不及看到兒子出生。圖/陸戰隊士官長退伍協會、雲林縣陸戰隊退伍協會提供

前年（109）7月3日，海軍陸戰隊99旅在左營海灘，在漢光演習演練搭乘膠舟突擊登陸，不幸發生翻艇意外，導致上士陳志榮、中士阿瑪勒·道卡杜、上兵蔡博宇三人溺斃。擔任海軍教準部教官的少校楊昌霖引咎自責，5日在辦公室輕生身亡。由於當年國軍接連發生重大傷亡事故，殉職者包括參謀總長沈一鳴，不僅輿論高度重視，蔡英文總統也親臨陳志榮、阿瑪勒、蔡博宇的喪禮致祭，軍方並將三人各追晉一階，成為士官長、上士、下士。

一年半之後，事件早已不再是新聞焦點，不過由陸戰隊退伍官兵的各聯誼組織，並未忘記殉職的同仁，尤其是受限於規定，不能獲得追晉等榮譽的楊昌霖。1月6、7日，包括陸戰隊前指揮官潘進隆、陸戰隊士官長退伍協會理事長賴金輝、雲林陸戰隊退協理事長李祖光等人，先後前往高雄左營、屏東三地門、雲林二崙、台南山上，到陳志榮、阿瑪勒、蔡博宇、楊昌霖家中關懐慰問。一行人除了表達陸戰隊「沒有忘記你們」的祝福，並致贈每家慰問金16,000元、蘋果禮盒、電毯、海軍桌曆等禮品。

潘進隆表示，這次慰問活動的成行，要感謝陸戰隊士官長退協、雲林陸戰隊退協捐贈伴手禮，其他慷慨解囊者包括黃志成、淡志隆、張尚平、張涪屏等袍澤，陸戰隊指揮部也提供行政支援。其中黃志成是以自己經營的成家鴨肉麵一日義賣所得；原本就愛好音樂、退伍後考取街頭藝人證照的淡志隆少將、張尚平上校，則捐出一日演出獲得。

陸戰隊士官長退伍協會理事長賴金輝，慰問阿瑪勒上士（中士追晉）家屬。圖/陸戰隊士官長退伍協會、雲林縣陸戰隊退伍協會提供
陸戰隊士官長退伍協會理事長賴金輝，慰問阿瑪勒上士（中士追晉）家屬。圖/陸戰隊士官長退伍協會、雲林縣陸戰隊退伍協會提供
陸戰隊退伍協會，到殉職下士（上兵追晉）蔡博宇家中慰問。圖/陸戰隊士官長退伍協會、雲林縣陸戰隊退伍協會提供
陸戰隊退伍協會，到殉職下士（上兵追晉）蔡博宇家中慰問。圖/陸戰隊士官長退伍協會、雲林縣陸戰隊退伍協會提供
雲林縣陸戰隊退伍協會榮譽理事長郭永興，慰問楊昌霖少校家屬。圖/陸戰隊士官長退伍協會、雲林縣陸戰隊退伍協會提供
雲林縣陸戰隊退伍協會榮譽理事長郭永興，慰問楊昌霖少校家屬。圖/陸戰隊士官長退伍協會、雲林縣陸戰隊退伍協會提供

陸戰隊 士官長 海軍

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