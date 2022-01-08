國內神經醫學界龍頭李良雄醫師 今告別式政要到場致祭

台北榮總前院長、國內神經醫學界龍頭與推手李良雄醫師，去年12月11日不幸因病與世長辭，享壽82歲。今日上午於台北第一殯儀館舉辦告別式，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬特別頒發一等榮光獎章，表彰李良雄對台灣醫界及台北榮總卓越貢獻。抗SARS期間，李良雄以院長「一周一封信」的方式，鼓勵同仁堅守崗位、共同面對挑戰，帶領醫療團隊成功締造院內零感染、無封院的紀錄，有效穩定疫情。

告別式由衛福部部長陳時中擔任治喪委員會主任委員，前副總統陳建仁等多位醫界人士親臨致祭，台北榮總院長許惠恒也率領員工悼念，場面肅穆哀戚。

李良雄出生於1940年，台北醫學院醫學系第一屆畢業，專長為腦瘤、腦動脈瘤手術、顱內動靜脈畸形手術。醫術精湛的他曾經很自豪的表示「我開的刀都沒有死亡的案例」，這是行醫將近半個世紀的個人里程碑，也是台灣醫界神經外科之光。「誠信待人」及「嚴以律己、寬以待人」與「廣徵善言、擇善堅持」是李良雄一輩子所堅持的信念。

擔任台北榮總院長期間，李良雄用人不分黨派、不分出身、唯才是用。他曾說臺北榮總就像個大熔爐，經過這個大熔爐洗禮過的人，都是榮總人，也獲得所有榮總人的信賴和愛戴。