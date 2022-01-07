軍友社慰勞特指部、慈湖頭寮陵寢、空軍雷達站

距離春節不到一個月，中華民國軍人之友社積極展開勞軍行程。理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，連續兩天前往桃園與陽明山區，慰勞陸軍特指部、空軍雷達站，以及守衛頭寮、慈湖陵寢的官兵，並向兩位蔣故總統靈前獻花致敬。

軍友社6日由政戰局副局長劉慶斌少將陪同，前往陸軍特戰指揮部、頭寮及慈湖陵寢等處慰問官兵，受到陸軍司令徐衍璞、後備指揮部指揮官姜振中中將等人的歡迎。7日則在副參謀總長鄭榮豐、空軍政戰主任陳國華陪同下，前往陽明山國家公園，慰問在攝氏8度氣溫下駐守的雷達戰管人員，以及擔負守衛任務的憲兵。

李棟樑致詞時指出，近期中共對我空域侵擾頻率增加，官兵們的責任與任務也愈加沉重，為守護國家的付出與奉獻，令人深感敬佩；他因此特別前來代表社會各界，向官兵們表達最崇高的敬意。李棟樑離開營區時，特別在哨口前停車，慰問執勤的衛兵，並且致贈過節小紅包。