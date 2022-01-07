影／國造快速布雷艇滑軌首曝光
國防部今(7)日邀請媒體前往基隆威海營區採訪海軍春節期間執行戰備整備實況，首度披露國造快速布雷艇布雷滑軌運作狀況。
快速布雷艇三艇水雷下士許哲瑋表示，多年前因家中發生變故，母親一人獨自撐起家庭經濟重擔，他因为此選擇加入國軍行列，除了幫辛苦的媽媽分憂解勞，也期許自己在軍旅期間經過鍛鍊 而有所成長，為保衛國家奉獻心力。
他表示，快速布雷艇三艇現階段的任務主要是執行各項裝備 整訓與人員訓練，艇上弟兄培養團隊默契，提升戰鬥應變處置能力，希望未來在作戰及操演時合作無間，使各式水雷精準布放 至戰術位置，以阻敵艦航行至我近岸海域，確保國家安全。
快速布雷艇上午出海操演行程因風浪太大而取消，但仍供媒體登艇拍攝，艇身内滿布布雷滑軌。海軍同時公布現役各型水雷。
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