影／塔江艦出海操演 國防部令海軍不與外國機艦衝突

海軍沱江級艦所屬塔江艦等兩艦，上午在基隆海域實施高速航行、高速迴轉等操演，展示機動性能。海軍表示，沱江級艦未來的任務，將是對敵實施「先制打擊」。

國防部上午舉行海軍春節期間執行戰備整備實況參訪，海軍司令部上午在基隆威海營區開放沱江級塔江軍艦，披露駕駛艙與雄二、三艦飛彈及劍二防空飛彈艙。

「國艦國造」所屬的塔江軍艦在外海實施高速航行、高速迴轉等科目，在天候不佳下以35節航速展現破浪的機動力，同時發射誘敵飛彈的干擾絲。媒體則在成功級子儀軍艦上出海紀錄艦艇動態。

子儀軍艦是海軍在台灣海峽與共軍偵巡艦艇對峙的主戰艦艇，艦上向官兵宣達國防部命令指出，因應當前區域情勢與嚴峻的敵情威脅，要求艦指部及陸指部督管所屬反潛航

隊、各機艦隊及無人飛行載具部隊，包括銳鳶、紅雀等人員身心狀況，強化戰場抗壓，以利任務遂行。尤其對國外機、艦，應善用各項管道資源加強掌握及研判，遵守各項戰備規定，避免衝突。