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航艦殺手！海軍塔江艦反制彈艙首曝光
海軍司令部今天在基隆首度開放沱江級塔江軍艦，披露雄二、三艦飛彈及劍二防空飛彈艙。新型快速布雷艦内布雷軌運作也首度曝光。
海軍司令部表示，為使國人了解國軍春節期間加強戰備實況，國防部今（7）日邀請媒體前往基隆威海營區採訪海軍春節期間執行戰備整備實況。
海軍司令部表示，上午規劃以沱江級艦及快速布雷艇等新興兵力性能展示為重點，區分靜態參訪及動態操演方式辦理，其中包含艦艇參觀、高速航行、高速迴轉及海上分列式等科目，向國人展現國造艦艇的優越性能與海軍官兵戮力戰備訓練成果。
海軍司令部表示，國防建軍任重道遠，非一蹴可幾，國防安全需要國人關懷與支持。此外，因應敵情威脅及國際情勢影響，全體海軍官兵將秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，持續戮力戰備整備工作，並在現有基礎上推動新一代兵力整建工作，建立海軍堅實戰力，凝聚全民國防力量，確保國家安全及永續發展。
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