航艦殺手！海軍塔江艦反制彈艙首曝光

海軍司令部今天在基隆首度開放沱江級塔江軍艦，披露雄二、三艦飛彈及劍二防空飛彈艙。新型快速布雷艦内布雷軌運作也首度曝光。

海軍司令部表示，為使國人了解國軍春節期間加強戰備實況，國防部今（7）日邀請媒體前往基隆威海營區採訪海軍春節期間執行戰備整備實況。

海軍司令部表示，上午規劃以沱江級艦及快速布雷艇等新興兵力性能展示為重點，區分靜態參訪及動態操演方式辦理，其中包含艦艇參觀、高速航行、高速迴轉及海上分列式等科目，向國人展現國造艦艇的優越性能與海軍官兵戮力戰備訓練成果。