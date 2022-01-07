國軍BMI超標萬人 立委：非單一原因 處理避免過與不及

國軍官兵BMI超標問題，一度讓高層思考要將之列入「嚴考汰劣」標準之一。但朝野立委認為，官兵肥胖成因恐非單一面向，不是一昧增加體能訓練就能解決問題，國軍官兵工作權仍應受到保障。

國民黨籍外交及國防委員會召委陳以信昨天表示，這個問題固然須解決，但「過與不及」，都無法達到讓部隊官兵精壯、強化戰力的目的，他並不贊同以汰除方式處理。

陳以信認為，參謀總長陳寶餘過去有積極減重的經驗，也有良好的運動習慣，在高階將領親自帶領示範提倡下，規劃提供部隊妥適的運動時間、方法，以獎勵方式鼓勵官兵運動、減肥，相信會有效果。

民進黨籍外交及國防委員會立委林淑芬則表示，國軍不論是一線作戰或二線後勤單位，所屬官兵須維持體格、體能、體適的強健與精壯，固然是國人期待，但除了其工作權依法必須有所保障外，國軍官兵的肥胖成因，恐也非單一面向，「不是操練兇一點就能解決問題」。

林淑芬說，她曾提案要求國防部改善國軍因「警衛勤務」造成官兵睡眠不完整的問題，長期站夜哨使官兵睡眠時間無法完整，不但涉及官兵疲勞狀況，且睡眠不足就會影響身體代謝，身體代謝與造成肥胖、BMI指數升高，難脫干係，甚至是一種職業傷害。

她說，警政部門確有BMI指數、腰圍不合格員警就須面臨汰除的規定，但BMI指數超標原因很多，國防部應先投入預算進行調查，取得有可信度的研究成果，找出國軍官兵肥胖原因是身體代謝、工作形態或體能訓練不足，才能據以確實改善。