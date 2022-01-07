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獨／國軍中度肥胖官兵達萬餘人 傳參謀總長震怒擬汰劣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
參謀總長陳寶餘本身有極佳運動習慣，至今維持不綴，過去並曾有大幅減肥的紀錄。圖／取自陳寶餘臉書網頁
參謀總長陳寶餘本身有極佳運動習慣，至今維持不綴，過去並曾有大幅減肥的紀錄。圖／取自陳寶餘臉書網頁

國防部軍醫局最新統計，國軍全軍目前BMI值（身體質量指數）超過30於「中度肥胖」的官兵，總數高達萬餘人，傳引發參謀總長陳寶餘關切甚至震怒，一度主張研擬將BMI超過30者列入汰除對象，國防部長邱國正雖急踩煞車，但也認為國軍「胖官兵」問題必須正視。

陸軍司令部昨（6）日開放位於鳳山的陸軍步兵學校，披露自美軍「體適能」改良而來的「運動科學課程」，官兵能經人體運動機評估系統測定後，確認身體狀況與BMI值後，接受一連串包括核心訓練、壺鈴深蹲、藥球推、深蹲跳躍、壺鈴擺盪、抬腿曲軸、敏捷訓練、踏階訓練、槓鈴硬舉、懸垂抬腿等十項體適能訓練。

美軍現行的「陸軍戰鬥體適能」體適能，有硬舉、T型伏地挺身、懸垂舉腿、站姿力量投擲、負重拖曳衝刺及2英里約3.22公里跑步等六項。與我現正施訓的體適能訓練有多處重疊。

陸軍司令部昨天表示，步兵訓練指揮部師法國內運動科學專業理論、引進科學儀器，藉體幹班課程修訂，增加運動科學課程，同時開辦「運動科學師資班」招收各部隊體能優秀官兵，修習這項體適能，準備推廣部隊。種子教官在訓場上持續進行各項目的循環訓練，展現強健體格與豐沛體能，結訓回到部隊推廣課程，供強化體能，也能提供減肥。

參謀總長陳寶餘至今維持運動不輟，過去有大幅減肥紀錄。其任陸軍司令之初，為推廣「運動員戰士」計劃，曾率先引進美軍「體適能」，由陸軍特戰部隊修習，一度評估取代國軍現行「伏地挺身」、「仰臥起坐」、「三千公尺跑步」三項體能驗測。但考量過於匆促，當時為時任國防部長的嚴德發喊停。如今陳寶餘出任參謀總長，顯已貫徹初衷，藉由兵監單位磨合，推廣改良版的體適能。

據指出，根據軍醫局日前最新統計，國軍全軍目前BMI值超過30的官兵，總數高達萬餘人，傳此節引發提倡「運動員戰士」的參謀總長陳寶餘「震怒」，一度主張研擬將BMI超過30者列入汰除對象，但邱國正急踩煞車，認為必須從長計議。

所謂BMI，根據國民健康署資料，是世界衛生組織建議以身體質量指數（Body Mass Index, BMI）來衡量肥胖程度，其計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。170公分男女體重超過87公斤，BMI就達到30.1，屬於「中度肥胖」。 國民健康署建議我國成人BMI應維持在18.5（kg/㎡）及24（kg/㎡）之間，太瘦、過重或太胖皆有礙健康。

陸軍司令部昨日開放位於鳳山的陸軍步兵學校，披露自美軍「體適能」改良而來的「運動科學課程」，官兵能經人體運動機評估系統測定後，確認身體狀況與BMI值後，接受一連串包括壺鈴深蹲等等十項體適能訓練。記者洪哲政／攝影
陸軍司令部昨日開放位於鳳山的陸軍步兵學校，披露自美軍「體適能」改良而來的「運動科學課程」，官兵能經人體運動機評估系統測定後，確認身體狀況與BMI值後，接受一連串包括壺鈴深蹲等等十項體適能訓練。記者洪哲政／攝影

陸軍 陳寶餘 國軍

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