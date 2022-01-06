政院通過設國防法務官 將具國軍法紀調查職權

行政院會今天通過「陸海空軍軍官士官任職條例」第3條之1修正草案，將函請立法院審議。國防部為辦理法律事務，得置「國防法務官」並由考試院辦理考試，修法通過後，國防法務官將從事部隊法務工作，研修國防法規、審查武獲法務、軍事行動法制等任務；國防部也將規畫修訂「陸海空軍懲罰法」，使國防法務官具有辦理國軍法紀調查案件與軍人懲罰救濟案件之職權。

行政院長蘇貞昌表示，本案送請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

國防部表示，為藉由國家考試掄選機制，廣納優秀法律人才擔任軍法軍官，擬置「國防法務官」並由考試院辦理考試，期透過具備法律專業能力之人員協助，使國軍各項國防政策與執行均能依法行政，提升國軍整體法律專業質量，因此擬具「陸海空軍軍官士官任職條例」第3條之1修正草案。

草案修正要點包含，國防部為辦理國防法律事務，得置國防法務官。國防法務官之考試，由考試院辦理。考試之應考資格、應考年齡、考試方式、應試科目、成績計算、及格基準及其他有關事項之辦法，由考試院定之。

修法通過後，國防法務官將從事部隊法務工作，研修國防法規、審查武獲法務、軍事行動法制等任務。國防部本部也規畫修訂陸海空軍懲罰法，使國防法務官具有辦理國軍法紀調查案件與軍人懲罰救濟案件之職權。