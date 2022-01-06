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影／「命中出局！」陸軍城鎮對抗採雷射標記 實戰化高

聯合報 / 記者洪哲政／高雄即時報導
陸軍為人員、裝甲車輛建置「實兵模擬接戰系統」，將雷射偵測設備配裝在官兵野戰服裝及武器載具，即時得知演練官兵受傷、擊殺狀況。記者洪哲政／攝影
陸軍為人員、裝甲車輛建置「實兵模擬接戰系統」，將雷射偵測設備配裝在官兵野戰服裝及武器載具，即時得知演練官兵受傷、擊殺狀況。記者洪哲政／攝影

面對共軍武嚇，陸軍指城鎮作戰一定是未來台澎金馬的作戰戰場之一，為強化作戰訓練，陸軍為人員、裝甲車輛建置「實兵模擬接戰系統」，將雷射偵測設備配裝在官兵野戰服裝及武器載具，即時得知演練官兵受傷、擊殺狀況。

陸軍司令部上午在高雄步校（步兵訓練指揮部）實施城鎮戰演練對抗，這是陸軍「聯兵營」成立後，首度讓外界一窺步戰單位訓練方式。過程間並展示對抗示範紅藍兩軍使用的「實兵模擬接戰系統」。

陸軍說明指出，城鎮作戰一定是未來台澎金馬的作戰戰場之一，城鎮戰有距離近、時間短、壓力大、節奏快等特性，因此陸軍自108年11月開始執行機步排專精訓練，並區分基礎訓練，包括編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護及綜合訓練，4天3夜城鎮攻防對抗戰鬥演練。迄今已執行18梯次、36個機步排，每次訓期2周，分為紅、藍軍對抗。

陸軍所建置的「實兵模擬接戰系統」，將雷射等感知設備裝設在官兵野戰服、槍枝及載具，可即時由電腦端得知演練官兵受傷、擊殺及戰損狀況，對抗中裁判官得悉操演官兵已遭命中，當下就會要求官兵退出戰鬥，也能在演練後回顧檢討。

陸軍表示，實兵模擬接戰系統分為「單兵雷射偵測模組」及「小型雷射發射模組」。單兵雷射偵測模組細分為頭帶與背帶、單兵通信裝置及背帶控制器（HCU），主要功能為蒐集及傳遞時間、距離、位置、直射武器及曲射武器資料、單兵狀態等功能；小型雷射發射模組部分，又分為發射裝置、虛擬板機、固定機構。雷射發射模組也可裝設在雲豹八輪甲車，提高實戰化訓練。

陸軍為人員、裝甲車輛建置「實兵模擬接戰系統」，將雷射偵測設備配裝在官兵野戰服裝及武器上。記君洪哲政／攝影
陸軍為人員、裝甲車輛建置「實兵模擬接戰系統」，將雷射偵測設備配裝在官兵野戰服裝及武器上。記君洪哲政／攝影

陸軍 抗戰 裁判

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