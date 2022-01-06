國軍城鎮攻防對抗戰鬥演練 展現步兵防衛作戰戰力
為使國人了解國軍官兵春節期間堅守崗位、落實戰備整備實況，陸軍步兵訓練指揮部配合國防部，在春節前夕辦理「國軍111年春節加強戰備活動」，由586、333旅進訓部隊及體幹班學員，實施「機步排專精訓練」、「運動科學簡介」及「體幹班訓練」等課目，藉以彰顯國軍致力建軍備戰成效。
機步排專精訓練，區分基礎訓練(編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護等)及綜合訓練(四天三夜城鎮攻防對抗戰鬥演練)等，為建立仿真實戰場景，訓練全程採用實兵模擬接戰系統，透過戰裁傷損及各階段戰鬥演練紀錄，協助官兵訓後回顧及檢討，大幅提升戰鬥、實彈射擊及城鎮作戰能力，以達科學化練兵及實戰化訓練之要求。
「軍以戰為主、戰以勝為先」，步兵為防衛作戰關鍵戰力之一，藉此次活動，將平日勤訓精練的實況與訓練成果，具體呈現國人，展現國軍捍衛國家安全之決心，並秉持「臨陣當先、跟我來」的優良傳統，以具體行動守護家園。
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