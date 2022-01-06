國軍城鎮攻防對抗戰鬥演練　展現步兵防衛作戰戰力

為使國人了解國軍官兵春節期間堅守崗位、落實戰備整備實況，陸軍步兵訓練指揮部配合國防部，在春節前夕辦理「國軍111年春節加強戰備活動」，由586、333旅進訓部隊及體幹班學員，實施「機步排專精訓練」、「運動科學簡介」及「體幹班訓練」等課目，藉以彰顯國軍致力建軍備戰成效。

機步排專精訓練，區分基礎訓練(編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護等)及綜合訓練(四天三夜城鎮攻防對抗戰鬥演練)等，為建立仿真實戰場景，訓練全程採用實兵模擬接戰系統，透過戰裁傷損及各階段戰鬥演練紀錄，協助官兵訓後回顧及檢討，大幅提升戰鬥、實彈射擊及城鎮作戰能力，以達科學化練兵及實戰化訓練之要求。