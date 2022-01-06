影／陸軍「運動科學課程」曝光 曾差點取代三項體能

陸軍司令部今天開放位於鳳山的陸軍步兵學校，披露自美軍體適能改良而來的「運動科學課程」；日前備受關注的陸軍「剌槍術」訓練，也在遠離媒體鏡頭訓場一隅實施覆練。

參謀總長陳寶餘任陸軍司令之初，為推廣運動員戰士計劃，曾率先引進美軍體適能，由特戰部隊修習，一度評估取代國軍現行伏地挺身、仰臥起坐、三千公尺跑步三項體能驗測。但後為時任國防部長的嚴德發喊停。

步校今天在訓場上示範這套「運動科學師資班」科目，受訓者以循環訓練方式，展示各個通目。校方表示，這套源自美軍體適能的課程現由步校重新研發改進，擬做為國軍體能訓練輔助體系，目前還在種能訓練中。

陸軍司令部今天表示，步校師法國內運動科學專業理論、引進科學儀器，藉體幹班課程修訂，增加運動科學課程。

陸軍司令部表示，步校也開辦「運動科學師資班」，採系統性、計畫性及個別性科學化訓練模式，並配合科技儀器，藉以提升官兵訓練成效、降低訓練危安，以達「科技練兵、符合戰需」之目標。

陸軍安排鏡頭集中在體幹班，但訓場遠處另有班隊正訓練刺槍，由於陸軍司令徐衍璞月前下令推廣剌槍術，引起廣大討論，外界希望因應現役T91步槍研發新式套路，步校體幹班顯已著手實施。