台灣防衞反登陸非終點 國軍誘共軍深入在這裏獵殺

國軍反制共軍行動並非僅灘頭反登陸為止，參謀總長陳寶餘任陸軍司令期間下令強化國軍城鎮戰訓練，要與登陸共軍持續決戰，阻延進入。相關訓練上午曝光，官兵模擬狙擊共軍機步戰車，殲滅敵軍。

陸軍司令部今天表示，為使國人了解國軍官兵春節期間堅守崗位、落實戰備整備實況，陸軍步兵訓練指揮部配合國防部，於春節前夕辦理「國軍111年春節加強戰備媒體邀訪活動」，由586、333旅進訓部隊及體幹班學員，實施「機步排專精訓練」、「運動科學簡介」及「體幹班訓練」等課目，邀請國內、外新聞媒體於今(6)日蒞訪，藉以彰顯國軍致力建軍備戰成效。

陸軍上午在鳳山陸軍步校城鎮作戰場公布機步排專精訓練，模擬在城鎮中狙擊行經的裝甲車。訓練中心有共軍裝備、人員識別掛圖，官兵測考項目包括敵軍識別。

陸軍司令部表示，機步排專精訓練，區分基礎訓練，包括編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護等及綜合訓練，實施四天三夜城鎮攻防對抗戰鬥演練。