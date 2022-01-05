參謀總長延任案三讀 國防部：有利於國防建軍政策延續

立法院今三讀修正陸海空軍軍官士官服役條例，原參謀總長應於64歲屆齡退休，得經總統核定最長延役一年。國防部今天表示，尊重立法院的決議，這項修正案的通過，有利於國防政策延續及整體建軍規劃的發展。

陸、海、空軍上將接任參謀總長後，礙於須64歲屆齡退伍，總長任期短，建軍事務經常因頻繁換人而中斷。過去軍方籌幄參謀總長延任，多以總長退役時間逢漢光演習兵棋推演或實兵驗證，以操演已過一半，「陣前不換將」為由，推動延任。但在蔡英文總統任內，這個模式沒有「成功」過，遭國安單位否准。

參謀總長任期短，也曾肇生建軍爭議與浪費。如海軍出身的前參謀總長李喜明任內以「群蜂專案」為名編列總預算316.3億元，推動建造微型飛彈突擊艇；但其人卸任後，雖然快艇已耗資2億餘元完成設計，但海軍仍卻以「不符合作戰需求」撤案，外界嘩然。

民進黨立委羅致政去年就提案推動這項修法，但當時被稱為時任總長的「黃曙光條款」，但傳黃曙光拒絕，親將退伍報告寄交政府高層，向蔡英文總統表明不接受延役，不求官的個人意願。

今日這項修法三讀通過，理應適用於現任參謀總長陳寶餘，去年7月升任的參謀總長陳寶餘上將，今（2022）年4月底滿64歲，依過往法規擔任總長10個月就要屆齡退役，若其接受延任，則可任現職至2023年4月退役，任總長時間還不到兩年。

而雖然三讀的法條規定總長「得」經總統核定最長延役一年，但實務上仍得總統府、國安會與國防部三方協調，在高層准許下，由國防部推動延任案，否則國防部推動卻遭府、會否決，勢將有政治風波。陳寶餘延任與否，國防部今日「這項修正案的通過，有利於國防政策延續及整體建軍規劃的發展」的反應可供推敲。

至於下任總長人選，應是在空軍司令熊厚基上將與海軍司令劉志斌上將二人中，擇一升任，且熊比劉高一年班，機會濃厚。但若陳寶餘獲延任，人事就又浮動。