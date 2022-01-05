超貴「聯合頭盔瞄準系統」近距曝光 戰術驗證趕戰備

空軍今天首度「近距」公布每具價值1200餘萬元的F-16V「聯合頭盔瞄準系統」（JHMCS）頭盔瞄準系統，第23中隊作戰官顏祥陞少校表示，頭盔整合戰機對空、對地、對海攻擊等百餘項資訊，並能指揮AIM-9X離軸飛彈攻擊目標，能協助飛行員達到「人機一體」的目標。但目前頭盔還在戰術驗證階段，尚未投入戰備。

國防部今天辦理「國軍111年春節加強戰備媒體參訪活動」，邀請國內媒體參訪空軍第四聯隊「飛行聯隊加強戰備」，除展示「F-16緊急起飛、「大象走路」科目外，也F-16戰機性能提升案中的「聯合頭盔瞄準系統」，一頂頭盔1200萬餘元，被稱為空軍有史以來最貴的個人裝備，傳我方僅採購不到40具。

空軍官校98年班畢業的顏祥陞少校今天在一架展示的F-16V戰機前解說頭盔性能表示，他在美國受到1年的先進戰術頭盔班，返國加入鳳展專案，是該案75期種子教官。聯合頭盔瞄準系統加掛有瞄準系統，鳳展專案更新的AESA雷達有對空、地、海攻擊能力，配合現役狙擊手與神射莢艙，有更好的解析度與更佳的偵獲距離，飛行員經由頭盔可獲取飛機所有資訊，包含雷達、莢艙並指揮發射。

顏祥陞說，飛行員必須處理的戰機資訊約達100多種，過往這些資訊都可顯示於駕艙正前方的抬頭顯示器（HUD），但擁有這頂高科技頭盔後，這些訊息可以全部同步整合顯示於頭盔中的鏡片上，在進行訓練或作戰時，飛行員獲得資訊的方向與來源，不一定要將頭部擺回正前方，轉頭、抬頭、往後看，都可獲戰機資訊，達到人機一體目的。而四聯隊已著手頭瞄準具訓練，成效良好。

少校表示，部隊目前正式撥發這款新式頭盔，仍以培訓種子教官為主，經過熟悉頭盔性能、更多架次戰術驗證後，再進行部隊擴訓，也還沒有列入基地防空警戒機的應勤裝備中。今天的展示機掛著AIM-120先進中程空對空飛彈與AIM-9Ｍ空對空飛彈，與頭盔搭配的AIM-9X飛彈並未亮相。