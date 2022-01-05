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影／《軍情站》空軍春節戰備 首曝光1200萬頭盔
去年國防部公布共機擾臺架次高達961架次，今年至今已達7架次。空軍4聯隊鳳展案升級的F-16V BLK.20在去年底成軍，即擔負台灣西面空域的對空、對地、對艦全方面的戰備任務。在5日邀請媒體參訪春節加強戰備，並首次向媒體解說每頂報價高達約1200萬台幣，搭配AIM-9X響尾蛇飛彈進行離軸打擊的聯合頭盔瞄準系統(JHMCS)。
此外值得注意的是，空軍近期籌獲夜間搜救直升機案因美軍售報價過高，陷入採購瓶頸，在此時也展出多年未向媒體公開展示的EC225超級美洲獅搜救直升機。但據了解EC225於2009年簽約商購時一併簽訂的17架選擇權已罹於時效，但EC225當年的得標過程，對照現在夜搜機籌獲的瓶頸，似乎顯示空軍對於夜搜直升機的籌獲，仍保有相當的發揮空間。
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