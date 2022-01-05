影／《軍情站》空軍春節戰備 首曝光1200萬頭盔

多管火箭搭配地對地彈道飛彈，就是要「源頭打擊」。 「源頭打擊」目的在擊毀解放軍人員與裝備集結點。 摧毀共軍的登陸物資與人員，甚至大型登陸艦艇。 瓦解或推遲期其登陸計畫，讓友軍部隊能夠來得及支援。 「海馬斯」多管火箭（HIMARS）等現代武器，改善了多管火箭精度差，殺傷力不足的缺憾，將戰場應用與戰場資源管理提高到更高的打擊效率。 俗擱大碗的多管火箭，在台灣有存在發展空間嗎？

2022-01-05 12:11