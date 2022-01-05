0102空難兩周年 李棟樑高華柱追悼沈一鳴

109年1月2日上午，空軍救護隊933號UH-60M黑鷹直升機，搭載參謀總長沈一鳴等人，飛往宜蘭蘇澳慰問官兵，半途卻於新北、宜蘭之交的烘爐地山撞山，機上13人8人死亡。沈一鳴的罹難，更創下國軍現役人員殉職最高階人員的紀錄。沈一鳴的老長官、前國安會秘書長高華柱，以及與沈一鳴交情深厚的軍友社理事長李棟樑，近日分別前往國防部前的紀念牆，以及五指山國軍示範公墓，對他表達追念。

李棟樑昨天前往五指山，到忠靈殿的沈一鳴靈前獻花致意，同時也慰問軍墓組官兵。這是他擔任軍友社理事長7年多，第24次上五指山慰勞。同行的軍方官員包括國防部副部長王信龍、陸軍司令徐衍璞、政戰局長簡士偉、後備指揮官姜振中等。