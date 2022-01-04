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桃機清潔員確診 化學兵出動重型裝備開赴航廈大消毒

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
化學兵MD-105重型消毒車針對航廈外進行大範圍清消。圖／軍聞社
化學兵MD-105重型消毒車針對航廈外進行大範圍清消。圖／軍聞社

桃園機場停車場清潔員工確診新冠肺炎，陸軍33化學兵群今日受命派遣官兵開赴航廈，以重型消毒車等裝備，執行內外區域消毒作業，防止病毒向外擴散。

「軍聞社」報導指出，33化學兵群上午派遣官兵前往第二航站P3公務停車場週邊實施消毒，以MD-105重型消毒車與MDS-106輕型消毒器，針對大範圍場域執行消毒作業，另採兩人一組方式，針對公共區域徒步地毯式噴灑消毒藥劑，嚴密防範病毒。

33化學兵群表示，此次任務由指揮官龔上校等32名官兵執行，共出動3.5噸載重車1輛、重型消毒車2輛、偵搜車1輛、悍馬車2輛、輕型消毒器2具、氣霧式消毒器3具等2類12件。

陸軍33化學兵群4日派遣32名官兵及裝備赴桃機執行消毒作業。圖／軍聞社
陸軍33化學兵群4日派遣32名官兵及裝備赴桃機執行消毒作業。圖／軍聞社
化學兵官兵地毯式在航廈內外噴灑消毒藥劑。圖／軍聞社
化學兵官兵地毯式在航廈內外噴灑消毒藥劑。圖／軍聞社

新冠肺炎 COVID-19

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