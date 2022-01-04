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立法院要求軍方規劃「憲兵隊偵查實際專業、專長加給」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
各地憲兵隊的「憲兵調查官」具「軍、司法警察」身份，從事偵蒐國安情報、敵諜查察及刑事偵防查緝業務，偵辦各類刑案，並協助調查局及友軍單位刑案偵查作業，但長期沒有情報加給。圖為士林憲兵隊。圖／取自GOOGLE EARTH
各地憲兵隊的「憲兵調查官」具「軍、司法警察」身份，從事偵蒐國安情報、敵諜查察及刑事偵防查緝業務，偵辦各類刑案，並協助調查局及友軍單位刑案偵查作業，但長期沒有情報加給。圖為士林憲兵隊。圖／取自GOOGLE EARTH

各地憲兵隊如「憲兵調查官」等具「軍、司法警察」身份，從事偵蒐國安情報、敵諜查察及刑事偵防查緝業務，偵辦各類刑案，並協助調查局及友軍單位刑案偵查作業，但長期沒有情報加給。立法院外交及國防委員會提出預算主決議，要求國防部規劃「憲兵隊偵查實際專業、專長加給」。

國民黨立委鄭正鈐、馬文君、廖婉汝、江啟臣等立委提案指出，有鑑於國防部資通電軍指揮部新納入情報機關之一，台灣情報機關數量增為11個，亦有情報加給，唯獨憲兵調查官沒有加給，情報機關依法由國家安全局統合指導、協調、支援國安局。國安局長在立法院每一會期，都要率同各情報機關首長向立院外交國防委員會做業務報告，並應邀列席做專案報告。

決議指出，憲兵隊偵防工作，依法職司法警察勤務，受地檢署指揮偵辦各類刑案，並協助調查局及友軍單位刑案偵查作業。

決議表示，經查警政署執行國安情報、敵諜查察及刑事偵防查緝等相同工作特性成員，人員均有相應給予，區分行政及刑事警察其中行政警察給予「警勤加給暨警務津貼」為8435元，而刑事警察給予為1萬3496元，憲兵隊從事與刑事警察相同工作，但卻無相應工酬給予。

決議說，經查「國軍軍法人員勤務加給表」以各軍法機關編制的軍法官等核勤務加給，鑑於各憲兵隊軍偵組依上述法令規範，屬「軍、司法警察官」及「軍、司法警察」身分，且依法執行軍、司法警察職責職權，為實際執行軍、司法工作人員，但無相應勤工作加給，應以工酬相應、功獎相稱為原則。因此提案要求國防部資源司於一個月內提出憲兵隊偵查實際專業、專長加給，並提出計畫執行報告，送交外交國防委員會。全案無異議通過。

軍職人員從事司法工作，經常被忽略軍職以外工作上應有報酬，如「軍文並用」海巡署偵防分署所屬查緝隊軍職查緝隊員，從事肅槍反毒業務因而日夜生活顛倒，各式加給卻一應俱無，查緝隊士氣維持備受關注。

警察 憲兵

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