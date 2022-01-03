兩蔣陵寢謁靈規定 1日起改由全民防衛動員署掌理

共軍少將台諜劉連昆1999年遭大陸當局逮捕後，以毒針執行死刑，劉連昆案有如台灣軍情系統的詛咒，情報單位與劉連昆案有關的許多人，接連遭逢厄運，家中至親自殺，本人或者至親陸續罹癌等諸多怪事，不少人見到長官或者同袍在劉連昆案爆發後遇到這些災劫，體認到情報單位工作不慎，結果牽連無辜死難，良心過意不去，有人提前辦理退伍，遠離情報工作，有人尋求宗教信仰，求得心靈平靜。

2022-01-03 08:01