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兩蔣陵寢謁靈規定 1日起改由全民防衛動員署掌理

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
原屬後備指揮部掌理的後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知、示範公墓與忠靈殿及忠靈塔葬厝作業程序，1日起改由全民防衛動員署掌理。圖為國民黨政要吳敦義等人過去前往大溪謁陵。圖／中國國民黨桃園市黨部提供
原屬後備指揮部掌理的後備指揮部桃園管理組開放謁靈管理須知、示範公墓與忠靈殿及忠靈塔葬厝作業程序，1日起改由全民防衛動員署掌理。圖為國民黨政要吳敦義等人過去前往大溪謁陵。圖／中國國民黨桃園市黨部提供

國防部1月1日起啟用新成立全民防衛動員署編制，同時將資通電軍指揮部升格為參謀本部直屬部隊。配合新機關編制，國防部公布150餘項規定掌理單位變更，其中原屬後備指揮部掌理的「桃園管理組開放謁靈管理須知」、「示範公墓與忠靈殿及忠靈塔葬厝作業程序」，1日起改由全民防衛動員署掌理。

國防部公告：「配合國軍提升後備戰力組織調整以111年1月1日作為新機關組織調整生效日者之變更管轄機關行政規則表」，計有包括後備指揮部、資通電軍指揮部與全民防衛動員署150餘項規定改隸職掌單位。

其中原由後備指揮部轄管的「桃園管理組開放謁靈管理須知」、「示範公墓與忠靈殿及忠靈塔葬厝作業程序」，1月1日起改由全民防衛動員署掌理。

兩蔣陵寢所在的慈湖與大溪陵寢，原由國防部後備指揮部桃園管理組管理，「桃園管理組開放謁靈管理須知」，改由全民防衛動員署掌理。

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