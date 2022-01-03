全軍旋翼機玉山艦練落艦 最快今年漢光實兵可驗證

立法院決議要求國防部完成「國軍各型直升機」日、夜間起、落玉山艦程序驗證、飛行安全、艦機整合作業。國防部今日表示，後續依照立法院的指導，將在完成三軍直升機部隊作戰任務與機種性能差異的評估之後，規劃妥適的訓練方案。據了解，最快今年漢光演習實兵操演即可初步驗證。

立法院外交及國防委員會作戶預算主決議，點名要求包括陸航戰鬥與運輸直升機，包括AH-1W直升機、CH-47SD運輸直升機等，完成起降作業。

立法院這項決議表示，海軍萬噸級兩棲運輪艦-玉山艦將於111年完工，該艦有大型船塢及直升機甲板。依海軍說明，該艦可執行任務，包含平時外(離)島物資運補及人員運輸、天然災害時執行救災及國際人道救援任務。戰時編成兩棲特遣部隊，遂行增(應)援及規復外(離)島作戰，同時擔任海上機動野戰醫院。

馬文君表示，該型艦甲板設計可搭載S-70C及陸航戰鬥與運輸直升機，包括AH-1W、CH-47SD，提案要求國防部應針對玉山艦作戰任務需求，完成國軍各型直升機日、夜間起、落艦程序驗證、飛行安全、艦機整合作業及直昇升相關物資，包括武器、油料、料件庫儲、掛載訓練與醫護人員支援規劃，使玉山艦能發揮全戰力。

據了解，數月前國防部即已下令要求各軍旋翼機部隊開始檢討，對派遣合適機種執行落艦任務進行建議。最快今年漢光實兵即可初步驗證。國防部上午則表示，後續依照立法院的指導，將在完成三軍直升機部隊作戰任務與機種性能差異的評估之後，規劃妥適的訓練方案。