獨／台美推動SPP交流 我擬「常備＋後備」首選夏威夷州

美方建議將我國加入類似國民警衛隊的州合作夥伴計畫，讓台灣參與聯合軍事訓練。據證實，這是一項「州夥伴專案」（State Partnership Program，SPP），與我合作對象，目前以夏威夷州為首選，其次則為美國西岸的華盛頓、加州、俄勒岡、阿拉斯加、明尼蘇達州等為次要選擇，而這項交流，並不只限於我國全民防衛動員署所屬後備部隊，也須包括我常備部隊作戰議題。

國防部月前曾向國民黨立委廖婉汝證實表示，目前已獲美支持初期成立一個與美國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式；研擬採先由美方來台交流，隔年我方赴美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。但立委質疑，根據國民警衛隊官網資訊，夥伴計畫為各州國民警衛隊與不同國家建立軍事往來。雖然國民警衛隊軍事裝備不亞於現役部隊，其戰鬥能力也曾被派至國外支援反恐戰爭，但目前我國目前並無類似相應組織。

據證實，台美這項交流專案，確實就是美國各州與各國間實施的「州夥伴專案」，原則上由每一個州國民兵部隊，負責認養、推動與一個友好國家的「常備正規部隊」進行交流。但也有少數例外，如菲律賓由夏威夷、關島認養；而夏威夷州除了菲律賓，也認養印尼。

「州夥伴專案」是源自冷戰後，蘇聯與東歐集團瓦解，美國為在軍事上拉攏東歐、中亞新興國家，遂由國務院與國防部國民兵局，聯手推動由各州國民兵與各指定國家，發展軍事合作與交流關係，後來擴大到全球五大洲。

由於我國防部已經在夏威夷的檀香山，設有編制4人的軍事聯絡組，外加國安單位也派有軍職協調官，因此以夏威夷州最合適。但若考慮到夏威夷已經認養兩個國家，且太過於招搖，或許華盛頓、阿拉斯加州甚至有過合作關係的明尼蘇達州，料是次佳選項。

但「SPP專案」是藉由美國州國民兵，推動與友邦「常備正規部隊」間的軍事合作交流，以減輕美軍聯邦常備部隊負荷。我國希望透過SPP促成「後備部隊」與州國民兵交流，是否有違SPP的慣例？值得觀察。有官員披露，美方以州國民兵與我進行軍事交流，我方將以「常備＋後備」模式共同進行交流，前者為作戰議題，後者主要為災防與動員事務。