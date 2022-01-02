獨／國軍與美國民兵交流曝光 我今年赴夏威夷州觀摩

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為夏威夷美國海軍陸戰隊基地 - 空軍國民警衛隊加油機實施空中加油。圖／取自美國國民警衛隊臉書粉絲專頁
圖為夏威夷美國海軍陸戰隊基地 - 空軍國民警衛隊加油機實施空中加油。圖／取自美國國民警衛隊臉書粉絲專頁

台美推動國民兵「州夥伴專案」（State Partnership Program，SPP）軍事合作計畫，據證實，國軍近年早與美部分州國民兵部隊有過具體合作，美方甚至曾派國民兵部隊幕僚群來台參與漢光演習。而今年新掛牌的全民防衛動員署將在九月派員前往太平洋陸軍司令部及夏威夷國民兵司令部進行觀摩。

美國國民警衛隊分為空軍及陸軍，據證實，國軍近年來已陸續與美國部分州國民兵，實施接觸與合作交流事項，如我國駐訓美國路克空軍基地的F-16戰機中隊，常與國民兵空中加油機實施演練；陸軍特戰部隊，也曾前往位於猶他州的國民兵第20特戰總隊，實施聯合協訓。

而在國防部層級，國防部曾派員至夏威夷，觀摩該州國民兵主辦的「大風」災防演習；而陸軍「陸威專案」的台美「JCATS」聯合兵棋推演，更曾曾多次由美國明尼蘇達州的國民兵第34師參謀群，來台推動執行，並參與漢光演習。

全民防衛動員署今年將首度以「隨隊觀摩」赴美，前往太平洋陸軍司令部及夏威夷國民兵司令部，觀摩聯邦預備及國民兵部隊訓練實況及後勤整備。此外，也將前往歐洲地區智庫及後備組織考察後備動員制度與人員薪資，作為找國動員政策借鏡。

漢光演習 陸軍 美國

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