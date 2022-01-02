海巡查緝隊加給一應俱無 基層怨高層只重防務

海巡署查緝分署「軍文並用」，查緝隊近期緝毒肅槍屢破大案，但現在傳出查緝隊員日夜生活顛倒，各式加給卻一應俱無，軍人出身的高層只重視防務，查緝隊士氣維持備受關注。

海巡署偵防分署查緝隊面對刑事人員難尋的問題，基層抱怨，他們是全國最廉價的偵查員，他們有全國最佳查緝的績效，卻乏人問津，舉凡情報加給、司法加給、刑事加給、小隊長加給、超勤加班費也沒有，一應俱無。查緝隊基層表示，當今海巡軍人出身的主官只重視防務，而主官對軍事防務重視的程度，甚至讓國防部都躲在海巡後面了，但海巡本務其實是執法。

查緝隊基層指出，他們這些活生生每天都在面對罪犯的查緝員，海巡查緝多在夜半辦案，罪犯總是在夜間活動，三更半夜抓人也是常態，工作無法朝九晚五，其實每天都像在打仗，而他們不是聖人，打著反毒救國救民的旗幟要求升遷獎金，他們只想照顧好不常見面的家人。

基層呼籲高層將心比心，「若有子女在當查緝員，你希望他們怎麼過日子呢？如果你們看不到他們，或女兒獨自帶著小孩生活看不到老公呢，而查緝員回家他們都睡了，他睡飽她們也都上班上課了」。