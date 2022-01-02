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台美合作緝毒 海巡建立「車船軌跡走私犯罪分析系統」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海洋委員會向立法院呈送未來建軍規劃，計畫未來3到5年間，建立能掌握走私「黑名單」船舶海上航行軌跡的監控分析系統。圖為示意。圖／取自偵防分署臉書粉專
海洋委員會向立法院呈送未來建軍規劃，計畫未來3到5年間，建立能掌握走私「黑名單」船舶海上航行軌跡的監控分析系統。圖為示意。圖／取自偵防分署臉書粉專

海洋委員會向立法院呈送未來建軍規劃，計畫未來3到5年間，建立能掌握走私黑名單」船舶海上航行軌跡的監控分析系統，同時在全台各港區部署追蹤「黑名單」車輛的港區及聯外道路車牌辨識系統，提供海巡署查緝隊等情治單位偵查人員運用。

美國緝毒署（DEA）在台設立駐點，與我合作查緝槍毒，我國緝毒作業重要性升高，偵查器材科技化也成為友邦關注焦點。

海洋委員會表示，海巡署計畫建立「車船軌跡走私犯罪分析系統」，經費需求3億1883萬5000元。此案分3子計畫執行，規劃運用AIS、VMS、VDR、海巡雷資訊系統資料融合，產生出台灣第一套最完整域的船舶訊號系統及布署車牌辨識設備，以建構全台漁港、濱海重要聯外道路犯罪車輛動態監控及數據，整合出海巡最重要犯罪資料庫，滿足海委會及各情治機關共享需求。

報告指出，海巡署將於111-113年在全台各港區「部署船舶軌跡航行監控分析系統」，開發前台操作介面及後台資料處理模組，介接船舶靜動態資訊、海巡雷達資訊及漁業署航程紀錄器VDR等資料源，能對被列入走私槍毒黑名單的船隻，進行空間點位、時間序列演算，建立偵測黑名單目標犯罪模式、犯罪週期、歷史軌跡、犯罪熱點等分析。

海委會進一步指出，海巡署同時計畫於111-115年間，建立港區及聯外道路車牌辨識系統，此案規劃於台灣地區港區及聯外道各租賃1000組固定式車牌辨識攝影機服務，計畫租賃5年提供海巡署偵查人員運用，包含分析、追蹤黑名單車輛，即時提供目標座標、方位等資訊；此外，於111-113年間建立「新世代海巡偵防業務整合系統」，讓偵防分署可即時掌握海岸各漁港及重要聯外道路的車輛進出動態資訊，可分析、追蹤黑名單車輛，並即時提供目標座標、方位等資訊，以利後端指揮所同步瀏覽影像。

但報告指出，這些方案，都排除了宜蘭地區。

海巡署 黑名單 走私

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