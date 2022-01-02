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獨／你宣布結案我可沒結 美至今未還天鷹專案結餘款

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機。本報資料照片
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機。本報資料照片

陸軍以「天鷹專案」以500餘億元對美採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，全案於2020年由國防部宣布結案，專案有十餘億元的結餘款項，國防部當年度就要求美軍返還。但軍方證實，美方以尚有備份零附件、送美回修等工項還在執行為由，未理會我方呼籲，至今沒有返還款項。

陸軍「天鷹專案」以包含軍售、訓練及國內配合款總預算約572億元預算，採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機。國防部2020年即宣布天鷹專案核定結案，國防部長嚴德發並要求結餘款項須按財政紀律要求美返還繳庫，須依財務作業規定，由美方精算案款並提供最終季帳單後，依法辦理軍購餘款退匯及報繳國庫。但時至2022年，相關款項卻還在美方手中，國防部還在催繳中。

陸軍「天鷹專案」結案前，據稱有新台幣數十億元結餘款項，傳美軍透過美國在台協會（AIT），要求以延長在台技術協助、技術代表留台等方式，把經費支用完畢，建議軍方不須繳回國庫，但我方並未同意。而我方因編號「808」的AH-64E於2014年4月25日在龍潭基地附近進行飛行訓練時不慎失事，陸軍當時曾計畫以匯差結餘款約20億元另採購1架AH-64E進行補充，但美國國務院卻不同意，目前陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機仍維持29架。

據證實，2020年「天鷹專案」全案結案後，主件裝備均已交運完成，國防部主計單位即依規定進行帳務清整，向美催繳此案十餘億元結餘款項，但美方推拖，以惟尚有部分工項尚在執行中，如備份零附件、送美回修等為由，至今尚未返還，而國防部已在去年度對美「軍購財務管理檢討會暨購案對帳會議」，請美方盡速完成財務清結將餘款返還我國。

據指出，備份零附件、送美回修等另編有後勤維保預算案，美並未與我協商軍購結餘款將用於相關業務。對於我方宣布結案，美方向主張此案尚有部分零附件或維修件未交運，美方現正加速辦理交運事宜，待全數交運完畢即行結案。

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