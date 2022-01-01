影／海軍元旦形象影片 主戰裝備到齊海鋒飛彈車隊吸睛

海軍司令部今（1）日在「中華民國海軍」臉書專頁發布「海軍111年元旦形象影片」，影片中雄風二、三型飛彈車隊從車堡中推出並進行野戰架設、舉升，畫面吸睛。

海軍司令部表示，「海軍111年元旦形象影片」以「2022啟航」為題，內容以各單位官兵於一日清晨迅速著裝、裝備啟動及艦艇起航、車輛出發、飛機起飛之畫面為主軸，象徵一年之始，海軍官兵在每個崗位，時時做好準備，展現保家衛國、守護海疆的堅定決心與能力。

海軍司令部表示，形象影片以MV形式企製，主題歌曲「Sunshine」係由海軍樂隊輔導長蕭裕翰上尉所創作，該歌曲獲得110年度國軍文藝金像獎「勵志歌曲」，詞曲激昂且振奮人心，展現海軍官兵從軍報國的熱忱與豪情。

海軍司令部說，形象影片後段剪輯各單位升旗畫面，共同向中華民國開國紀念日致敬，而最後一幕由舷號「1110」（諧音「111年」）軍艦，懸掛大幅國旗在海上航行的畫面，象徵中華民國海軍在111年，勇往前航、捍衛海疆、守護家園。