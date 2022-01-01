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元旦升旗 三軍儀隊花式操槍挺醫護

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中華民國111年元旦總統府升旗典禮上午舉行，民眾揮舞國旗。記者葉信菉／攝影
中華民國111年元旦總統府升旗典禮上午舉行，民眾揮舞國旗。記者葉信菉／攝影

總統府元旦升旗典禮，今年以「堅韌台灣，立足世界」為主題，除安排醫護人員代表領唱國歌，國防部示範樂隊、三軍儀隊也出席典禮，共同參與升旗。

國防部長邱國正今率領參謀總長陳寶餘、軍政副部長柏鴻輝、軍備副部長王信龍與各聯參單位代表，以及陸、海、空軍官校、國防大學政治作戰學院、管理學院、理工學院、國防醫學院、陸軍專科學校、空軍航技學院及中正預校等10所軍事校院學生代表，計500員，共同參加元旦總統府升旗典禮。

國防部指出，今年國防部示範樂隊及三軍儀隊合計約200員，配合大會企劃主軸「堅韌台灣，立足世界」，以「勝利之光進行曲」、「疫無反顧」、「拍手歌」、「敢傻敢衝」及「自由鐘進行曲」等5首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及花式操槍，象徵在面對新冠肺炎疫情嚴峻考驗下，國軍與國人共同抗疫，並向守護臺灣的防疫英雄致敬，共同迎接中華民國111年的開始。

國防部表示，中華民國111年元旦總統府升旗典禮為國家重要慶典，配合「堅韌台灣，立足世界」的活動主軸，除由軍事院校學生參與升旗典禮外，三軍儀隊及國防部示範樂隊更在全國民眾面前呈現完美的壯盛軍容，以實際的行動表達對國家的熱愛。

國防部 總統府 元旦

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