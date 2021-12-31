考量任務繁重及戰備訓練 空軍取消支援元旦戰機衝場

2022年即將到來，各地舉辦迎曙光、升旗活動，空軍過去會支援戰機衝場，但因為近來共機頻頻擾台，任務繁重，因此明年元旦空軍不支援戰機衝場任務。

空軍過去配合地方政府需求，若地方政府提出申請，照慣例會由鄰近的基地派出戰機，支援迎曙光活動；空軍花蓮基地自2014年起配合花蓮縣政府元旦升旗典禮，派出5架F-16戰機組成大雁隊形，在日出時分衝場通過七星潭上空。

空軍表示，花蓮基地正在執行F-16V的換裝任務，訓練上來說任務較繁重，花蓮今年提出申請，但考量到任務和戰備訓練考量只能婉拒，因為飛行員換裝訓練上來說一定要重新適應調整，今年任務也比較繁重，雖然空軍只呈現西南空域的動態，但空軍在北面空域也有任務，還有中線巡弋任務要執行，因此婉拒迎曙光活動。