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春節企業勞軍開跑 三公會理事長獲頒陸光獎章

聯合報 / 記者程嘉文╱即時報導
陸軍司令徐衍璞頒授陸光甲種獎章給雄市進出口公會前理事長高國倫。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
陸軍司令徐衍璞頒授陸光甲種獎章給雄市進出口公會前理事長高國倫。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影

中華民國軍人之友社今天上午在國賓飯店舉辦「中華民國社會各界111年敬軍慰問社團授旗典禮」，國防部由陸軍司令徐衍璞上將、政戰局長簡士偉中將代表部長邱國正出席。軍友社理事長李棟樑頒授敬軍旗幟給台灣省進出口商業同業公會聯合會等33個社團代表，象徵民國111年敬軍慰問活動正式開跑，相約「明年部隊見」。

李棟樑於民國103年接任軍友社，次年春節就恢復過去行之有年，但後來因故中斷的勞軍授旗典禮。他表示，有人覺得如今軍人待遇大為改善，已經不需要勞軍，殊不知現在軍人雖然待遇與生活條件都比過去好，但壓力比過去更大，更需要得到社會大眾的支持。自己非常感謝各工商企業代表們用實際敬軍行動了解國軍、支持國軍。

另外，為了感謝新北市進出口公會理事長周天賞、台灣省進出口公會聯合會理事長林萬得、高雄市進出口公會顧問（前理事長）高國倫，任內積極參與贊助勞軍活動，陸軍司令部頒授他們陸光甲種獎章。陸光獎章是陸軍六種獎章中的最高階，這是首度頒贈給民間企業人士。

陸軍司令徐衍璞頒授陸光甲種獎章給台灣省進出口公會聯合會理事長林萬得。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
陸軍司令徐衍璞頒授陸光甲種獎章給台灣省進出口公會聯合會理事長林萬得。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
軍人之友社舉辦社會各界111年敬軍慰問社團授旗典禮。圖/軍聞社
軍人之友社舉辦社會各界111年敬軍慰問社團授旗典禮。圖/軍聞社
陸軍司令徐衍璞頒授陸光甲種獎章給新北市進出口公會理事長周天賞。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
陸軍司令徐衍璞頒授陸光甲種獎章給新北市進出口公會理事長周天賞。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影

國軍 軍人 陸軍

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