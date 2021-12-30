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金防部政戰主任突遭拔官降調 陸軍證實因案接受調查
陸軍司令部今天證實，金門防衛指揮部政戰主任劉強華少將因案接受調查，昨日遭調回本島改任司令部委員職。至於因何案情接受調查，陸軍表示全案仍在調查中，不便說明。
「菱傳媒」今天報導，金門防衛指揮部政戰主任劉強華少將遭人檢舉與中國人士「不當接觸」，國防部昨秘密下令將劉強華將由金防部帶回，並降調陸軍司令部委員一職，接受保防部門繼續調查。
媒體報導引述不具名的人士指出，目前外傳是劉強華因為負責金門地區的民事工作，常常與當地的民意代表、士紳接觸，往往席間也會有中國人士與會，依據國防部規定，只要與中國人士接觸，都必須填寫忠誠資料，但劉未據實回報，因而遭到檢控。
金防部曾因訂閱少量被指為親中媒體而遭質疑，日前舉行72周年部慶又被媒體指稱忽略防疫規定，風波不斷；2019年10月金防部參謀長的林帝志少將曾因涉還將部隊公物搬回家使用等情，突被降調為陸軍司令部委員，劉強華也被用同樣模式調回，受到關注。
劉強華是政戰37期(80年班)畢業，自澎防部調任金防部政戰主任佔缺晉升，擔任現職已年餘。
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