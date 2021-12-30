國防部常次稱「政治操作」不回答問題 防長向立委表達歉意

國民黨立委江啟臣日前質詢間向軍方要求提供政要使用空軍行政專機資料，國防部常務次長李宗孝在備詢台旁提示時脫口稱「政治操作，不用回答」。國防部長邱國正今天在立法院為此表達歉意，強調國防部不分藍綠，但乃仍需依法行政，對誰曾使用行政專機資料，沒辦法作表達或提供。

立法院外交及國防委員會今審議111年度國防預算案，江啟臣在提案說明時對國防部常次李宗孝日前在質詢間對他要求提供行政專機資料是「政治操作」表達不滿，為問政向國防部索取資料向來也有困難，他表示國防部對國會議員履行義務、職責、權利，應不分黨派，保持行政中立，公平公正、一視同仁對待，資訊提供都應如此。

邱國正回應表示，他覺得很抱歉，此事造成誤解，「的確有些問題」。他除因造成大家困擾向立委道歉外，仍表示他慶幸自己他一輩子成立國防安全事務工作，國防安全的特色就是不分黨派、藍綠，他也秉持這個原則，一切依法行政；而他個人軍旅生涯從當司令開始，就體會到跟民間、媒體或與立委間的運作，一定要有個原則，任何事一定要有回應，不能迴避。

他說，立委的關切於法有據，立委依法質詢，官員也有責任與義務具體接受備詢，不應閃躲。他強調，立委或媒體向國防部要資料，一定要回應，但要拿捏機密與否或統一論調或講法。

對於有關行政專機派遣的問題，邱國正說他查過，以前確有提供資料，但提供的是針對一個月或一年行政專機開的次數與經費作表達，但對是承載誰，沒有辦法作表達，如他部長坐多少次飛機，飛機飛哪裡去，沒辦法作表達或提供。

對官員態度員不周延處，造成誤解，邱國正兩度向立委表達歉意，而他表示將秉持不分藍綠、依法推動工作的原則，有不周到處，他允諾派員或親自前往立委處說明。