獨／陸軍新年度睦鄰預算 高雄拿第一遠勝金馬戰地

陸軍111年預算案指出，在「主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」審議，陸軍列管基隆市等15縣市油料庫及彈藥庫睦鄰所需補助及捐助，計有2億4000萬元，排名獲益最高的是高雄市，達到4600萬元，高於金、馬戰地。

立法院外交及國防委員會今審議111年度國防預算案，朝野通過主決議指出，國軍補助全台各鄉鎮的睦鄰經費，從106年度1個鄉鎮，增加到111年度的50個鄉鎮，補助預算似易增難減，明（111）年睦鄰經費計4億3560萬元，增幅為7.55%，質疑妥適性容待商榷，要求國防部確實檢討改善。

主決議指出，依國防部所屬單位111年度預算書「捐助經費分析表」指出，該年度為改善主要武器訓場及飛彈營區周圍人民生活相關設施而編列的睦鄰經費，共計4億3560萬元，其中3億9900萬元為主要武器訓練場睦鄰經費，陸軍編2億2700萬元、海軍4800萬元、空軍1億1400萬元、軍備局1000萬元，較110年度該類睦鄰經費法定預算數3億7100萬元，增加2800萬元，增幅達7.55%。

按陸軍預算案顯示，陸軍2億4000萬元睦鄰經費，獲益最高的是高雄市4600萬元，其次依序為連江縣3400萬元、澎湖縣2400萬元、桃園市計需2200萬元、金門縣2200萬元、台中市1800萬元、台南市1600萬元、基隆市1200萬元、花蓮縣1200萬元、新竹縣1000萬元、新北市、南投縣、嘉義縣600萬元、新竹市400萬元、台東縣200萬元。

比對陸軍110年度預算案，陸軍今年的睦鄰經費是2億4800萬元，同樣是高雄市以4600萬元額度居冠。

陸軍司令部今天回應，睦鄰經費的編列，是考量國軍主要油、彈庫及爆毀場所在地區，對周遭人民造成影響程度，依據國防部頒睦鄰工作要點，邀集專家、學者、業管及縣（市）政府代表等召開審議會，評定其等級及額度後，核予補助經費。

陸軍司令部說，陸軍油、彈庫所在影響地區，計基隆市等15個縣（市）32處所。其中高雄市所佔區域計有內門、左營、旗山、鼓山等4區5處，影響範圍相對較廣，睦鄰預算是依實況，經審議會審查後覈實編列。