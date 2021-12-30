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全動署：盼與美國民兵交流 交換後備事務意見
國防部全民防衛動員署今天由蔡英文總統揭牌，將在明年元旦正式上路。全動署首任署長白捷隆表示，美國國防授權法案提到，希望美台未來交流後備事務，美國強項就是有實戰經驗，國民兵也從事境外任務，可以在交流中相互汲取優點、交換意見。
白捷隆受訪指出，美國國防授權法案提到，希望美台未來交流後備相關事務。美國強項就是有豐富的實戰經驗，國民兵也從事境外任務，雖然台灣的戰略指導是重層嚇阻、防禦固守，但仍可在交流過程中相互汲取優點，交換意見。
白捷隆說，全動署是建軍備戰要務之一，也是政府施政重要工作，蔡總統去年在就職典禮上曾揭示動員改革方向，也就是後備動員合一、常後一體及跨部會合作。未來將後備指揮部隸屬於全動署下就是改革第一步，從組織面開始讓中央政策到地方的執行更加密切配合，常後部隊合一的部分，已強化4個月役期的軍事訓練役，並再進入部隊了解實務。
明年起新制教召將從原本5至7天增加到14天，第一季於北中南各一部隊試行驗證，第二季將第一季執行經驗擴大到北、中、南作戰區各兩個營以上的單位，第四季檢討評估。白捷隆表示，將蒐集師資、訓場、課程調度等數據，讓未來全面推廣時更加周延。
白捷隆原擔任國防部資源規劃司長，在任期間負責推動「國防產業發展條例」法制與配套，並主責人物力資源運用等業務，其經歷頗為特殊，自國立成功大學畢業後，插班進入陸軍官校就讀，曾任陸軍參謀長，中將退伍後透過考試再轉任文官。
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