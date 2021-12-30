不只國營事業！國軍鄉鎮睦鄰經費年年增 綠委提案檢討

立法院外交及國防委員會上午審議111年度國防預算案，朝野通過主決議指出，國軍補助全台各鄉鎮的睦鄰經費，從106年度1個鄉鎮，增加到111年度的50個鄉鎮，補助預算似易增難減，明（111）年睦鄰經費計4億3560萬元，增幅為7.55%，質疑妥適性容待商榷，要求國防部確實檢討改善。

王定宇、劉建國林淑芬等民進黨立委提出主決議指出，依國防部所屬單位111年度預算書「捐助經費分析表指出，該年度為改善主要武器訓場及飛彈營區周圍人民生活相關設施而編列的睦鄰經費，共計4億3560萬元，其中3億9900萬元為主要武器訓練場睦鄰經費，陸軍編2億2700萬元、海軍4800萬元、空軍1億1400萬元、軍備局1000萬元，較110年度該類睦鄰經費法定預算數3億7100萬元，增加2800萬元，增幅達7.55%。

提案指出，國防部雖就主要武器訓場睦鄰經費訂有「國軍主要武器訓練場及油料彈庫影響地方睦鄰工作要點」，並依「睦鄰等級評審基準表」決定各武器訓場所處鄉鎮市受捐助經費額度，但近年睦鄰經費捐助鄉鎮市數目及額度均有易增難減的狀況。

提案指出，經查，近年各軍種評定等級後的結果，睦鄰經費捐助鄉鎮數目逐年遞增，106年度捐助鄉鎮數僅1個，但然至111年度已增為50個，且同期間曾經增加捐助額度的鄉鎮為58個，遭減少捐助經費者僅13個，捐助鄉鎮數及額度均似有易增難減的現象。

提案指出，國防部109年10月又修訂睦鄰工作要點，允許於「睦鄰等級評審基準表」評定項目外酌增捐助額度，妥適性容待商榷，應引以為鑑並確實檢討改善。

全案上午在立法院外交及國防委員會通過。目前委員會已審完國防預算千餘案朝野提案凍結或減列預算，下午將繼續審查40餘案增加提案。