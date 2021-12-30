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陸軍人攜式剌針飛彈終付首期款 延至114年交裝

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部向立法院允諾，海軍可望於111年開始交裝，陸軍終於給付首期款，則要到114年才能交裝。圖／陸軍司令部
國防部向立法院允諾，海軍可望於111年開始交裝，陸軍終於給付首期款，則要到114年才能交裝。圖／陸軍司令部

海、陸軍以「戰備急需」為由對美採購「人攜式短程防空飛彈」，付款卻宕延多年未獲裝，國防部向立法院允諾，海軍可望於111年開始交裝，陸軍終於給付首期款，則要到114年才能交裝。立法院外交及國防委員會上午作出主決議，要求陸軍司令部3個月內提出檢討報告及後續精進作為。

前參謀總長嚴德發105年訪美返台後，即以「戰備急需」為由，以插隊方式硬是建案採購拖式II無線型飛彈與人攜式刺針飛彈。但兩案經過5年，至今未獲裝，「戰備急需」成空談。

外交及國防委員會上午審議國防部所屬單位預算案，國民黨立委陳以信提案指出，國防部陸軍司令部一般裝備項中「人攜式短程防空飛彈」一案，111年預計編列70萬元，此案因過去與海軍先後建案，價格不一，為美方重新議價中，全案交貨進度因此向後調整。

陳以信表示，海軍從106至108年間付款已超過7900萬美金，109年6月重新簽署修正版的發價書，111年才會開始交裝。陸軍部分，109年3月簽訂發價書，已付首期款，預定114年才會開始交貨。陸軍原定於114年結案，考量價格尚未談妥，此案顯有將執行期程再度延後的疑慮。

提案表示，為掌握預算執行進度，他因此提案要求陸司令部於三個月內提交檢討報告及後續精進作為。全案上午經陸軍參謀長章元勳認可，無異照案通過。

美宣布售我人攜式防空飛彈（FIM-92肩射式剌針防空飛彈）已久，海軍早在民國106年就與美方簽署發價書，此案因為半途加入陸軍需求，現仍正與美議價中，陸軍是在108年度起，委託海軍共同建案採購250枚FIM-92肩射式剌針防空飛彈。陸軍司令部曾表示，今（110）年此案將進入「首期款支付」、「合約議定」及「裝備產製備料」等先期整備作業。陸軍會努力爭取批量議價，希望能在民國113年交裝。

陸軍 飛彈 海軍 陳以信

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