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戴口罩健走出「狀況」 國軍體能鑑測獲准免戴口罩

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
新冠疫苗施打全民將進入第三劑階段，國防部長邱國正上午表示，國軍98%人員均已施打第二劑，有千餘人施打間隔時間已符合施打第三劑。圖／取自立法院直播畫面
新冠疫苗施打全民將進入第三劑階段，國防部長邱國正上午表示，國軍98%人員均已施打第二劑，有千餘人施打間隔時間已符合施打第三劑。圖／取自立法院直播畫面

新冠疫苗施打全民將進入第三劑階段，國防部邱國正上午表示，國軍98%人員均已施打第二劑，有千餘人施打間隔時間已符合施打第三劑，國軍「接到（疫苗）能夠打就打」，看疫苗是否足夠與個人意願，即可施打。

外交及國防委員會上午審議國防部所屬單位預算案，立委關切疫情三級警戒期間國軍體能訓練現況，國防部說明表示，除全員施測時戴口罩，三項體能除3000公尺跑步改5公里健走外，伏地挺身與仰臥起坐如常。而國防部透露，疫情警戒期間，戴口罩測體能曾有三名官兵「出現狀況」；國防部近已收獲中央防疫指揮中心核准，跑步、健走驗測時拉大距離，官兵可免戴口罩。

列席的邱國正表示，目前國軍已有98%以上人員已施打兩劑疫苗，至於未施打原因，邱國正說，多是個人體質問題。至於第三劑，接到能夠打就打，有疫苗就打。國軍打第二劑已5個月者約有千餘人，分類一到三類在密閉空間工作、在艦艇飛機密閉空間者優先施打第三劑，現在看疫苗是否足夠與個人意願，即可施打。

國民黨立委江啟臣表示，國軍需要19萬多劑。邱國正提醒，須另加漢翔與中科院人員，國軍分成六類，四、五、六類一般部隊、軍事院校與行政人員，按順序施打。

國軍 新冠疫苗 國防部 江啟臣 邱國正

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