國防部軍備局完成外掛式覆合裝甲研發 並通過抗彈測試

國防部常務次長房茂宏上午在立法院透露，國防部「獵豹專案」研發105公厘輪型砲車，砲管需求能承受500到520公厘膛壓，軍備局依原需要求來作沒問題。105公厘砲管所需來福線機與緊緻系統已陸續進來，約112年可以完成自製砲管；而中科院生製中心與軍備局202廠已開始研製M1A2T戰車所需120公厘砲彈。立委則披露，軍備局已為國軍新型裝甲車輛完成外掛式覆合裝甲研發，並通過抗彈測試。

外交及國防委員會上午審議國防部所屬單位預算案，立委提案關切軍備局105公厘輪型戰車研製案現況，表示此案陸軍原本提出需求為120公厘火砲，需貫穿520公厘均質鋼板，現下修到500公厘，且改為105公厘砲管，是因籌獲困難降規，或戰場評估狀況有改變？

軍備局表示，中科院對美採購105公厘M68A2砲管案已於10月解約，而這項需求是陸軍在106年間提出此需求，107年1月4日由副司令季中將提出。此案沒有降規的疑慮，陸軍120公厘的要求僅是談談，但軍備局依各國使用狀況與我國備便水準，陸軍自行調整。

房茂宏表示，獵豹專案原需由陸軍來提，原需砲管是105的砲，能承受500到520公厘膛壓，軍備局依原需要求來作沒問題。而105公厘砲管需來福線機與緊緻系統，這些設備已陸續進來，約112年可以完成自製砲管。

立委同時提及中科院生製中心與202廠的120公厘砲彈，房茂說，此案是配合M1A2T戰車來時技轉後同步研發，供120公厘戰車砲使用。研改120公厘砲彈是優先研發可燃式彈藥，不是脫殼彈藥，裝藥方式不同，時程至113年，都按照實需來走。

但國民黨立委馬文君筫詢時透露，獵豹專案所需新式減壓砲管，現在準備從M68A1、M68A2砲管去作研改。她質疑，既可研改，為何要買？或要降規？軍備局已完成外掛覆合式裝甲研發，最新抗彈能力驗已通過，能在最新的車輛上都可使用，為要研發新案？軍備局則表示，希望私下向立委報告。

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，研發105公厘輪型戰車，先期計畫完成兩輛樣車，目前105輪型戰車底盤已完成，砲塔所需砲管尚未取得，據了解，軍備局針對砲管取得已啟動「替代方案」，將在明年2月透過軍購管道向美軍購兩門M68A2砲管，用以比對自研砲管性能，並試整合砲塔使用在兩輛原型車上，中科院明年將按期程整合出砲塔，後續量產則預計使用自製砲管。