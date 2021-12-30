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全民防衛動員署揭牌 蔡總統交付全民國防三大任務

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國防部上午舉行「全民防衛動員署揭牌典禮」。記者邱德祥／攝影
國防部上午舉行「全民防衛動員署揭牌典禮」。記者邱德祥／攝影

國防部為提升後備戰力，將全民防衛動員室與後備指揮部合併為「全民防衛動員署」，預計明年元旦起正式運作。蔡英文總統今主持揭牌儀式，並交付全動署三大任務。蔡總統表示，成立全動署除了要推動後備動員改革，讓國家達成後備動員合一、常後一體、跨部會合作三大目標，更要向國人表達政府推動全民國防的決心。

蔡總統指出，隨著科技進步，面對戰爭型態的改變，以及非傳統的威脅，守衛國家安全不僅是國軍的任務，也是每一個人要承擔的責任。為了落實全民動員的效能，因此指示國防部成立全動署，現在也開始製作全民國防手冊，內容涵蓋防空避難、戰爭動員等機制，目的是要強化大家對國防的參與和了解，只有建立全民防衛的觀念，才能打造更堅實的國防守護家園，讓世界看見台灣會堅守不畏戰、不求戰的原則，與守護國家的決心。

蔡總統說，在後備動員改革上，也會陸續完成五個新訓旅的編制，並且以防衛作戰需求重新編組各類型後備部隊，強化後備部隊的戰力，藉由全動署的成立，也要交付三項任務。

蔡總統表示，第一，是持續精進教召訓練，提升後備部隊的戰力。明年開始教召訓練將由五到七天，改為每次14天，並且並且增加訓練行軍、戰傷急救的科目，要請國防部在第四季確實檢討成效，為後續教召訓練持續精進。

蔡總統指出，第二，是建立跨部會合作機制，確實整合全民總力。各地的人力物力動員，戰略物資儲備，是防衛戊守的關鍵，請國防部務必和各部會以及各縣市密切聯繫，建立跨部會協調合作機制，確實掌握在災時、戰時，都能夠運用民力、物力。

蔡總統說，第三，適時修訂動員計畫，讓各項計畫更為周延。目前全動署根據動員綱領，已經依分類計畫和執行主管機關召開跨部會研討會議，擬定動員計畫，除了要請國防部依需求審視動員計畫，也要請各動員部會和縣市代表，一起配合國防政策提升動員能量，強化守護國家的力量。

國防部上午舉行「全民防衛動員署」揭牌典禮，由蔡英文總統（前中）主持，國安會秘書長顧立雄（前左二）、國安會諮詢委員嚴德發（前左一）、國防部長邱國正（前右二）等人陪同出席。記者邱德祥／攝影
國防部上午舉行「全民防衛動員署」揭牌典禮，由蔡英文總統（前中）主持，國安會秘書長顧立雄（前左二）、國安會諮詢委員嚴德發（前左一）、國防部長邱國正（前右二）等人陪同出席。記者邱德祥／攝影

國防部 教召 戰爭 蔡英文

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