潛艦國造雷達誘標生波 海軍：非必要裝備已洽他國

潛艦國造明（111）年將支用95億4624萬5000元，期間爆發我向土耳其採購魚雷誘標失敗恐涉弊，海軍參謀長蔣正國上午在立法院表示，魚雷誘標案並非潛艦國造的必要裝備，是因為符合預算狀況下，也可獲得商源，因此納入籌獲考量，這項誘標案海軍已與其他國家洽談，進度沒有影響。而潛艦國造明年是裝備陸續抵台的高峰期，是重要組裝年，所需107項主次裝備確實都已取得輸出許可。

立法院外交及國防委員會上午審議國防預算案，針對潛艦國造預算，藍綠針鋒相對，會議主席國民黨立委陳以信裁示全案保留到第二輪協商，並召開秘密會議進行詢答。

國民黨立委馬文君在會中主張凍結30億元。她質疑，潛艦國造已使用超過300億元，但直至所謂安龍，進度其實只有20%，且海軍公然說謊，2018年12月16日在立法院宣稱所有主次裝備都已拿到輸出許可，但立法院預算中心2020年仍指出此案仍有34項裝備沒有輸出許可，其後果然爆出我對土耳其採購魚雷誘標失策案，國防部宣稱有備援案，美國會協助我們，但最單純的劍龍戰系能提升，仍然可以延後。

她說，有很多網軍來攻擊此事，指稱反對此事就是中共同路人，她研判是軍火商，她反駁，花很多錢作不出打仗東西才叫中共同路人。

民進黨立委王定宇則表示，立法院所提輸出許可沒拿到是107年的事，108年後應該已全部拿到，許多困難是被圍堵下不得不的作法。建議保留到黨團再協商，反對凍結。趙天麟則表示，國民黨始終打擊潛艦國造的士氣，他很不耐煩，成體統，期盼凍結撤案。蔡適應也建議，保留到黨團協商。

馬文君反擊表示說，這是很可笑的說法，與政黨有什麼關係，船廠造價我們最高，和國民黨有什麼關係？輸出許可有土耳其這事就不會發生，花了三百多億沒作好，就要檢討，否則設計會有問題。有錯現在就要補救。美國是戰系主要整合者，土耳其是他排除在武器清單採購之外，但我們卻向土耳其採購潛艦裝備，她堅持提案，就算擋不住，歷史也會記錄下來。

蔣正國回應說明表示，明年是潛艦國造裝備陸續抵台的高峰期，是重要組裝年，ABC主次系統確實都已取得，明年將陸續交貨，過程未經過任何掮客。

蔣正國表示，造價部分，我國潛艦國造與其他國家不一樣，因為從無到有，從設計規劃、廠房興建、機具、武器籌獲，且其他國家有重工業基礎，整個籌建上以首艘艦而言，他不認為我國的預算是高的。

對土耳其的魚雷誘標案，他公開不便說哪個國家，但他強調這項魚雷誘標案並非潛艦國造的必要裝備，是因為符合預算狀況下，也可獲得商源，因此納入籌獲考量，由台船執行購辦，海軍強調的107項主次裝備，常常有人提到紅區裝備，但海軍不作這個比喻，而是107項主次裝備，並分為理想構型，還有涉及全系統整合與不影響構型及系統整合，這107項確實都已取得輸出許可。

誘標案沒有付出款項收不回來的問題，各項裝備若說受到干擾造成無法履約而採用備案，預付款項都是有收回來的，沒有浪費公帑。這項誘標案海軍已與其他國家洽談，進度沒有影響。

潛艦隱密性高、高殺傷力，是國軍發展不對稱戰力重要項目，因為首艘原型艦是國家造船技術是重要里程碑，現在確實遭遇非常多困難，在國防部、中科院與台船努力下，一一克服，明年是整個裝備抵台重要一年，是建造與付款的高峰期，後續預算人力、物料、建造款、都要經第三方會計師核算，才會核實給付。此案執行上因整個國家處境上，確實有其艱困性，不希望影響外商對我們執行此案的信心。