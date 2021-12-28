沱江艦下士涉竊女兵財物遭起訴 艦指部：大過檢討汰除

創立美國海軍海豹部隊第6小隊（Navy SEAL Team 6）的馬辛克（Richard Marcinko）上周六心臟病發去世，享年81歲。在1980年美國營救伊朗美國大使館內53名人質任務失敗後，海軍請馬辛克創立一支能對恐怖活動快速反應的特種部隊，儘管馬辛克僅帶領海豹部隊第6小隊3年，但影響深遠，他後來還寫了一本暢銷書「流氓戰士」（Rogue Warrior），講述海豹部隊精彩的真實故事，打響海豹名號，也使這支令人聞風喪膽的突擊隊成為美國流行文化裡深植人心的英雄與壞男孩。海豹部隊指揮官常要身先士卒，本月初，第8小隊指揮官布吉華（Brian Bourgeois）在急降訓練時發生意外重傷致死，海豹部隊痛失英才。

2021-12-28 15:53