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沱江艦下士涉竊女兵財物遭起訴 艦指部：大過檢討汰除

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍沱江艦日前在基隆港泊靠。記者洪哲政/攝影
海軍沱江艦日前在基隆港泊靠。記者洪哲政/攝影

海軍131艦隊沱江艦劉姓下士在營内竊取女士兵內衣褲遭起訴，海軍艦隊指揮部今（28）日表示，劉姓下士竊取同仁財物，經單位主動調查後，依規定核予大過兩次懲處，已檢討汰除，並移送法辦。

宜蘭地檢起訴資料指出，沱江艦劉姓信號下士今年3月29日涉嫌侵入海軍陸戰隊警衛二營六連的女性士官兵住宿樓層，竊取女士兵金項鍊、金戒指等價值達57000元財物，甚至包括內衣褲，檢方偵結依竊盜罪嫌起訴劉男。

海軍艦隊指揮部今（28）日表示，本屬一三一艦隊沱江軍艦劉姓下士竊取同仁財物，經單位主動調查後，依規定核予大過兩次懲處，已檢討汰除，並移送法辦。

海軍艦隊指揮部進一步表示，本部將援引案例並持恆加強軍、法紀教育及內部管理作為；凡官兵肇生違法事件，艦指部秉留優汰劣原則，貫徹嚴考核、嚴淘汰，絕不寬貸，以維軍譽。

海軍 軍艦 沱江艦

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